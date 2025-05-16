Образовательный консультант дала совет абитуриентам Украины: некоторые профессии перестанут существовать через 4-5 лет

Образовательный консультант Марьяна Калабухова считает, что выбор специальности абитуриентами неэффективен. Она советует будущим студентам выбирать не профессию, а сферу, в которой бы они хотели реализоваться.

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В заметке в Facebook она отметила, что крайне неэффективно сужать выбор до конкретной профессии. Ведь не все из них будут актуальными в будущем, а некоторые и перестанут существовать через 4-5 лет. Несмотря на то, что некоторые специальности исчезают, им на замену возникает еще больше специалистов.

"Сегодня сделать выбор профессии, которая будет не только актуальна, но и вообще существовать через 4-5 лет – невозможно! И крайне неэффективно, если вы сужаетесь только до конкретной профессии. Исчезает много профессий, но возникает еще больше. И сегодня понять кем будет работать ребенок через 4-5 лет – технически невозможно. Маркетинг, международные отношения, дизайн, компьютерные науки, экология, бизнес - это не должности и не профессии, а контексты, в которых вы научитесь мыслить, анализировать, коммуницировать, адаптироваться", – написала Калабухова.

На примере информационных технологий эксперт сделала перечень профессий в рамках этой отрасли. По ее словам, список за два года вырос и трансформировался и она не ожидала, что специальностей будет так много.

Поэтому, когда дети смотрят на безграничное количество профессии в одной отрасли, им трудно ответить на вопрос "кем ты хочешь быть?" или "какая профессия тебе нравится?". Более того, такие списки могут за 3-5 лет трансформироваться до неузнаваемости.

Также специалист напомнила, что обучение в бакалавриате открывает двери в выбранную отрасль, предоставляет набор навыков, интеллектуальную инициализацию и формирует профессиональную картину мира.

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