Куда идти учиться? Украинский образовательный эксперт назвал топ-7 профессий будущего

Украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский назвал топ-7 профессий, которые станут востребованными в будущем. Он уверяет, что сейчас становится важным не название профиля, а то, чем занимается специалист и что будет в сфере его интересов и ответственности.

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Спиваковский поделился неожиданными профессиями, которые будут нуждаться в будущем, и отметил, что они рождаются сегодняшней жизнью. Об этом образовательный эксперт написал на официальной странице в Facebook. Среди специалистов, которые назвал Спиваковский – компетист, фьюжинист, приоретист и другие. Более подробно читайте дальше.

Компетист

По словам Спиваковского, это должен быть человек, разбирающийся сразу во многом, видящий все объемно и быстро стремящийся получить идеальный конечный результат. Кроме того, такой специалист должен собирать пазлы из разнокалиберных жизненных и бизнес элементов. Такие люди, уверяет эксперт, на вес золота и будут стоить дорого.

Фьюжинист

Эти специалисты должны искать и находить где и как можно совмещать несочетаемое. У них развито чувство противоречия, однако это не мешает им, а наоборот, способствует созданию конструкций как в жизни, так и в бизнесе.

"Как говорят в народе, она умеет "лепить горбатого к стенке". И добавляют: "Вот, умеет же!" – отмечает Спиваковский.

Приоретист

Такой эксперт должен сразу определять, что приоритетно и второстепенно. Он помогает быстро выбрать верные и успешные преимущества, не зацикливается на мелочах. Его главные умения – мгновенно удалять излишнее.

Информист

Они будут моментально распевать содержание информации и уметь искусно ее добывать, анализировать, фильтровать, отражать и применять. Благодаря их умениям все сразу все будут понимать.

Селфиист

Специалист, который не просто делает фото, но и быстро определяет, как человеку подать себя, чтобы он выигрышно выглядел. Кроме того, он помогает не выглядеть смешными, делает как для себя, создает самодостаточных и коммуникабельных.

Миксбрейнист

Это по словам Спиваковского, человек, у которого все равно сильно развиты биологический и искусственный интеллекты. Благодаря мощной синергии он может решать неразрешимые задачи. Специалист не тратит свое время и нервы на объяснение окружающим – какой из интеллектов важнее.

"Кому-то нужно спасать планету. Ведь не все же полетят на Марс... Надо кому-то и здесь иметь первосортные мозги. Поэтому они стоят дорого", – подытожил образовательный эксперт.

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