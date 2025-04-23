'Очень плохая цифра'. В МОН нашли решение, как мотивировать поступающих выбирать физику и химию на НМТ

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий обеспокоен количеством поступающих, которые выбирают химию и физику. По его словам, это очень плохая цифра. В частности, физику на национальном мультипредметном тесте (НМТ) будут сдавать 8886 выпускников, а химия оказалась наименее популярным предметом, экзамен по ней будут проходить 2887 абитуриентов.

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Во время интервью в Media Center Ukraine чиновник рассказал, что для мотивации поступающих выбирать эти предметы Министерство образования и науки (МОН) вводит коэффициенты. Таким образом, абитуриенты смогут легче поступить в вузы, чем с другими дисциплинами.

"Нас беспокоит, что химию и физику выбирают относительно мало студентов. Я напомню, что в этом году физику выбрали 8800, а химию вообще 2800. И это очень плохая цифра. В этом году есть определенная инновация. Коэффициент поступающего увеличивается для тех поступающих, которые выбирают физику или химию. Это тот способ, как мы хотим в будущем все-таки мотивировать наших поступающих, чтобы они все же не забывали о химии и физике. Это важные предметы, и с ними будет легче поступить, чем с другими предметами", – сказал Винницкий.

Он также отметил, что в этом году инициатива не имеет особого эффекта, МОН надеется, что нынешние десятиклассники и девятиклассники, которые в будущем будут сдавать НМТ, будут выбирать именно эти предметы. Поэтому, по словам чиновника, это будет иметь эффект в будущем.

Напомним, самым популярным предметом, который выбирали поступающие для сдачи НМТ, стал английский язык. Его предпочли 114 664 участника экзамена. Всего более 312 тысяч выпускников успешно прошли регистрацию для сдачи вступительного испытания. Вторым по популярности стала география. Ее выбрали 72 870 участников.

Чуть меньше желающих сдавать биологию – 62 599 выпускников. Украинскую литературу выбрали 46 537 абитуриентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украинский центр оценивания качества образования призвал поступающих, которые будут сдавать НМТ в 2025 году, пользоваться только достоверными источниками информации. В частности, из-за того, что по сети ходят "привлекательные" предложения вроде "официальных задач", "демонстрационных вариантов" или "пробных тестов НМТ".

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