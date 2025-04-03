УЦОКО обратился к поступающим из-за 'официальных заданий' НМТ-2025

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) призвал поступающих, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест в 2025 году, пользоваться только достоверными источниками информации. В частности, из-за того, что по сети ходят "привлекательные" предложения вроде "официальных заданий", "демонстрационных вариантов" или "пробных тестов НМТ".

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Сообщение появилось на официальном сайте УЦОКО. Там же в разделе "Подготовка к НМТ" поступающие могут воспользоваться размещёнными примерами качественных заданий разных форм и уровня сложности, а также решить демонстрационные варианты экзамена прошлых и 2025 года.

"На официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования в рубрике "Подготовка к НМТ" размещены примеры качественных задач разных форм и уровня сложности: демонстрационный вариант НМТ-2025, демонстрационный вариант НМТ-2024, первый и второй тренировочные варианты НМТ-2024, первый и второй тренировочные варианты НМТ-2023, а также тесты ВНО", – говорится в сообщении.

Все остальные призывы в сети привлекают потенциальных участников экзамена и их родителей к услугам репетиторов. А качество тестов, которые предлагаются на других ресурсах, кроме официальных, не всегда должное, материалы могут содержать некорректные задания, иногда намеренно искаженные или неправильные ответы, подчеркнул УЦОКО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине завершается регистрация на НМТ-2025, кто сможет принять участие в дополнительной сессии.

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