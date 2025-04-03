В Украине завершается регистрация на НМТ-2025: кто сможет податься позже

3 апреля завершается основной период регистрации на сдачу национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году. Подать заявку на участие в экзамене позже могут поступающие, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться на прохождение основной сессии, которым было отказано в регистрации, а также те, кто по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах.

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Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Дополнительный период регистрации будет проходить в течение 9–14 мая. Под регистрации на него участникам необходимо обязательно загрузить фотокопию заявления и документа, подтверждающего причину, по которой поступающий не зарегистрировался на основную сессию.

Предоставить такой документ также должны школьники, которые будут участвовать в международных, всеукраинских мероприятиях, будут сдавать государственные экзамены или выпускные экзамены в зарубежных учебных заведениях.

Рассмотрение документов и принятие решений о допуске/недопуске поступающих к дополнительным сессиям НМТ осуществляет регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования, поясняет УЦОКО. Соответствующую информацию об участии в экзамене поступающие будут получать в персональных кабинетах.

"Участникам, которые по уважительным причинам не смогли завершить выполнение сертификационной работы во время основной сессии НМТ, зарегистрировались для участия в дополнительной сессии, но не приняли участия в ней, результат основной сессии НМТ может быть возобновлен решением апелляционной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования при условии подачи такими участниками заявления в Украинский центр оценивания качества образования не позднее 25 июля 2025 года", – говорится в сообщении.

Устранить ошибки и отправить их на проверку абитуриенты могут до 8 апреля. Также до этого времени участники могут изменить предмет по выбору, населенный пункт сдачи или указать необходимость прохождения НМТ во время дополнительной сессии.

Поступающие основной сессии НМТ узнают о дате и месте прохождения экзамена 4 мая. Приглашение участники тестирования получат в персональных кабинетах. Участники дополнительного периода будут иметь информацию о дате сдачи экзамена не позднее чем за три дня до начала сессии, которая стартует 11 июля.

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