НМТ-2025: когда будет известно дату и место тестирования

Поступающие, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году, узнают дату и место прохождения экзамена 4 мая. Приглашение участники тестирования получат в персональных кабинетах.

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Соответствующие условия предусмотрены календарным планом проведения НМТ, обнародованным Министерством образования и науки. Поступающие должны получить приглашение не позднее чем за 10 дней до начала основной сессии, которая начинается 14 мая.

Участники дополнительной сессии получат информацию о дате сдачи экзамена не позднее, чем за три дня до начала сессии, которая стартует 11 июля.

Регистрация на НМТ продлится до 3 апреля 2025 включительно. Устранить ошибки и отправить их на проверку абитуриенты могут до 8 апреля. Также до этого времени участники могут изменить предмет по выбору, населенный пункт сборки или указать необходимость прохождения НМТ во время дополнительной сессии.

За две недели регистрации на сдачу НМТ в 2025 году более 226 тысяч абитуриентов направили свои данные в региональные центры оценивания качества образования. Наиболее популярными предметами по выбору стали иностранный язык – 88 966 и география – 45 698 участников. В то же время биологию будут составлять 42 542 поступающих, украинскую литературу – 32 348, физику – 5 714, химию – 2 053.

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