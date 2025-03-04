Кроме Украины. Директор УЦОКО назвала страны, где можно будет сдать НМТ-2025

Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году можно будет сдать в 28 странах. Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) продолжает проводить переговоры, чтобы расширить возможности абитуриентов во вступительной кампании.

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Об этом сообщила директор УЦОКО Татьяна Вакуленко во время прямого эфира. В то же время, если участник НМТ находится в стране, где не будет создан временный экзаменационный центр (ВЭЦ), он сможет сдать экзамен в ближайшем к нему, предварительно зарегистрировавшись там.

По словам чиновницы, перечень стран, где будут проводить основную сессию, отличается от того, где есть договоренности о дополнительной. В частности, в Хорватии украинские абитуриенты смогут зарегистрироваться только на дополнительный период.

"Во время дополнительной сессии мы имеем возможность проходить оценивание в Хорватии. Поэтому, если вы сейчас находитесь в Загребе или в другом городе Хорватии и вы регистрируетесь для прохождения оценивания, вы можете выбрать эту страну и тогда, будете находиться в этой стране во время дополнительной сессии, пройдете оценивание", – сказала Вакуленко.

Она отметила, что в настоящее время продолжаются переговоры с некоторыми другими представителями заграничных учреждений, чтобы расширить число стран-партнеров. В настоящее время поступающие могут изменить выбор населенного пункта до 8 апреля. Однако глава УЦОКО советует выбирать страну и населенный пункт, которые ближе к месту проживания абитуриентов. Если появится лучший вариант, участники экзамена смогут изменить свое мнение.

Несмотря на это, в зарубежных ВЭЦ есть ограничения по количеству участников экзамена. Так что в случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора.

Регистрация для участия в НМТ-2025 начнется 6 марта с 00:01 и продлится до 3 апреля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем НМТ-2025 отличается от прошлогоднего вступительного экзамена.

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