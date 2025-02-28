Директор УЦОКО назвала главное отличие НМТ-2025 от прошлогоднего тестирования

В 2025 году Национальный мультипредметный тест (НМТ) будет охватывать весь курс истории Украины, включающий и войну России против Украины. Это главное отличие экзамена в этом году от тестирования, которое проводилось в 2024-м.

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Такую информацию сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в интервью Новой украинской школе. По ее словам, других изменений во время проведения вступительного экзамена участникам не следует ожидать.

"Если говорить о содержании оценивания, то важнейшим изменением является исторический период, который охвачен тестом по истории Украины. Теперь это весь курс истории Украины, определенный соответствующей программой внешнего независимого оценивания по истории Украины. До настоящего времени. Поскольку последняя тема современной истории – это война России против Украины, тестирование может охватывать текущие события", – сказала Вакуленко.

Она добавляет, что единственным изменением, которое было бы оправданным, это большее количество заданий с короткой или развернутой формой ответа. Однако в нынешнем формате – четыре предмета за один день – это невозможно.

"Ведь в таком случае пришлось бы уменьшить количество вопросов с выбором варианта ответа или заданий на соответствие – для того, чтобы у участников была возможность тщательно выполнить задания, так что имели бы еще более короткую шкалу оценивания", – объясняет глава УЦОКО.

Кроме того, по ее словам, тестирование проводится также и за рубежом, что приводит к новым проблемам, например, связанным с раскладкой клавиатуры.

Вакуленко заверила, что все тесты соответствуют программам средней школы, с которыми участники должны были ознакомиться во время учебы. В то же время преимущество при поступлении в вузы будут иметь абитуриенты, получившие более высокие результаты.

Директор УЦОКО также отметила, что негативно относится к рейтингам НМТ, ведь они не имеют научно обоснованной методологии построения. Кроме того, такие данные не показательны, ведь участие в оценке принимают не все выпускники и не все предметы они составляют.

"Оценивание происходит по 4-м предметам, среди которых последний – по выбору. Например, химию или физику, к сожалению, выбирают мало участников, поэтому вообще данные, даже по стране, не являются репрезентативными. Поэтому я бы таким рейтингам не доверяла", – сказала Вакуленко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что запрещено делать участникам НМТ и в коем случае результаты экзамена будут аннулированы.

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