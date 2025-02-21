Результаты будут аннулированы: что запрещается делать участникам НМТ-2025

Результаты Национального мультипредметного теста (НМТ-2025) могут аннулироваться, если участник не соблюдает установленные правила. Будет запрещено копирование заданий теста.

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Также Украинский центр оценивания качества образования обещает объявить недействительными результаты работы за попытку сфотографировать или переписать задачу поступающего. Об этом говорится в обновленном Порядке проведения НМТ, который вступит в силу в ближайшее время.

Еще одной причиной аннулирования результатов экзамена называют и нарушение других требований процедуры прохождения тестирования. Среди которых невыполнение указаний и требований работников экзаменационных центров, нарушение правил тестирования, выявление опасных предметов и веществ, представляющих угрозу жизни и здоровью человека, вынесение за пределы аудитории черновиков и т.п.

Напомним, что НМТ – это обязательный экзамен для поступления в высшие образования в Украине, которое заменило ВНО в ответ на новые реалии. В этом году регистрация начнется 6 марта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будет проходить регистрация на НМТ-2025 и какие документы нужны. Также читайте материал о том, как подготовиться к НМТ в короткие сроки.

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