Как зарегистрироваться на НМТ-2025 и какие документы нужны

Зарегистрироваться для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2025 году можно будет двумя способами. Для этого нужно заполнить регистрационную форму на сайте Украинского центра оценивания качества образования или через сервис Дія.

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Для регистрации на НМТ участник должен создать персональный электронный кабинет и загрузить ряд документов. Их перечень определен Порядком регистрации лиц для участия в НМТ 2025 года согласно приказу от Министерства образования и науки Украины.

В случае регистрации через Дію будущим поступающим нужно скачать только документ об образовании. Остальные личные данные система внесет автоматически.

Если регистрация будет производиться через заполнение формы на сайте Украинского центра оценки качества образования, то участнику теста нужно внести информацию о необходимых для регистрации документах и подтвердить их достоверность путем загрузки сканированных или фотокопий этих документов.

Список документов, необходимых для регистрации:

документ, удостоверяющий личность с информацией о фамилии, имени, отчестве (при наличии), число, месяц и год рождения, тип, серию (при наличии) и номер документа;

документ, подтверждающий достоверность РНОКПП (или идентификационного кода), или документ, подтверждающий отсутствие у поступающего такого кода;

документ, подтверждающий информацию о получении полного общего среднего образования и категории выпускника системы общего среднего образования.

Кроме того, некоторым поступающим нужно предоставить расширенный перечень документов. Это касается тех учеников, которые:

желают получить задачи сертификационной работы по математике, истории Украины, биологии, географии, физике, химии на языке коренного народа или национального меньшинства. Они должны предоставить справку о языке обучения;

являются поступающими с особыми образовательными потребностями, обусловленными состоянием здоровья, и требуют создания особых (специальных) условий прохождения НМТ. Эту информацию следует указать в регистрационных данных и предоставить медицинское заключение, номер и дату которого внести в персональном кабинете;

не могут принять участие в НМТ во время основных сессий и указали на это в регистрационных данных. Они должны предоставить документ, подтверждающий соответствующую причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ;

имеют разногласия в документах в персональных данных. Им нужно предоставить документы, подтверждающие причину разногласий;

представляют документы, оформленные на иностранном языке. В этом случае нужно предоставить нотариально удостоверенный перевод документов на украинский язык;

регистрируются в дополнительный период регистрации из-за того, что не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации. Тогда поступающим нужно предоставить документ, подтверждающий причину, которая сделала невозможным регистрацию в основной период регистрации.

Напомним, что НМТ – это обязательный экзамен для поступления в высшие образования в Украине, которое заменило ВНО в ответ на новые реалии. В этом году регистрация начнется 6 марта.

OBOZ.UA рассказывал, что в Украине утвердили общие характеристики предметных тестов НМТ для выпускников 2025 и схемы начисления баллов за выполнение заданий. НМТ по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 задач.

Ранее OBOZ.UA писал о советах, как подготовиться к НМТ в короткие сроки.

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