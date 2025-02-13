До НМТ осталось 90 дней: как подготовиться в короткие сроки

До сдачи выпускниками 2025 года Национального мультипредмедметного теста осталось всего 90 дней – тестирование будет проводиться с 14 мая по 25 июня. Школьникам, еще не начавшим подготовку, нужно сделать это в кратчайшие сроки.

Видео дня

Что следует учесть при подготовке к НМТ и как правильно использовать время, издание "Вчися. Медіа" расспросило у педагогов, имеющих на этом опыт. Они призвали выпускников, которые не начали готовиться, не паниковать.

Учительница украинского языка и литературы, репетитор Олька Куликова советует составить четкий график, если вы начинаете готовиться всего за несколько месяцев до самого НМТ. Каждая неделя откладывания – это превращение подготовки в хаос. Втиснуть программу будет все труднее и придется чем-нибудь жертвовать.

Как составить график:

найдите программу каждого из предметов, которые будете сдавать. Например, в украинском языке чуть больше 40 тем. Если начинать готовиться с февраля – это 2,5 темы в неделю, если с марта – 3 темы в неделю;

отбросьте очень редко встречающиеся темы (лучше проконсультироваться с учителем);

беритесь выполнять график уже сейчас. Чем меньше перерывов для мозга будет между новой информацией, тем хуже он будет ее прорабатывать.

Советы по выполнению тестов:

выполняйте тематические тесты предыдущих лет во время подготовки;

полноценные тренировочные варианты НМТ выполняйте только тогда, когда прошли около 40-50% программы. Выполнение раньше уменьшает мотивацию своими низкими результатами и в то же время не является репрезентативным по отношению к вашему уровню;

работайте со своими ошибками: выполнили тест – просмотрели ошибки – проработали каждую тему, где ошиблись.

Советами по подготовке к НМТ с выпускниками также полилась кандидат исторических наук, соавтор учебников по истории и методистка Юлия Топольницкая:

найдите необходимые ресурсы для самостоятельной подготовки: видео, аудиоформат, справочники по подготовке, сбоку тестовых заданий;

выберите наиболее удобные для вас. Если информация лучше запоминается в аудиоформате, можно дополнительно прослушивать тематические подкасты;

комбинируйте разные виды подготовки. К примеру, сегодня история, на которую вы выделили полтора часа. За это время можно посмотреть обучающее видео на одну из тем, затем прочитать эту тему в справочнике, а затем выполнять тематическое тестовое задание;

кроме тестов прошлых лет, несколько раз в неделю следует выполнять разные интерактивные упражнения. В истории это, например, упражнения на распознавание портретов фигур, памятников архитектуры и искусства;

обязательно выполнять упражнения на знание дат;

результат НМТ зависит как от теоретической подготовки по предметам, так и от психологической стойкости.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине утвердили общие характеристики предметных тестов НМТ для выпускников 2025 и схемы начисления баллов за выполнение заданий. НМТ по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!