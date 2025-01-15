УЦОКО утвердил типы заданий и схемы начисления баллов на НМТ-2025

В Украине утвердили общие характеристики предметных тестов Национального мультипредметного теста для выпускников 2025 года и схемы начисления баллов за выполнение заданий. НМТ по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий.

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Тесты по математике содержат – 22 задания, физики – 20, по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32. Об этом сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

НМТ, как и в прошлом году, будет содержать четыре теста, три из которых обязательны, а четвертый выпускник может выбрать сам.

Обязательные учебные предметы:

украинский язык,

математика,

история Украины.

Схемы начисления баллов по каждому предмету:

Предметы на выбор:

украинская литература,

один из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский),

биология,

химия,

физика,

география.

Все тестирования будут проходить в один день в два этапа: первый будет длиться 120 минут, за которые нужно выполнить задания по украинскому языку и математике, второй тоже 120 минут – выполнение заданий по истории Украины и учебного предмета на выбор.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее УЦОКО обнародовал все темы, которые будут на НМТ-2025 по истории Украины.

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