УЦОКО утвердил типы заданий и схемы начисления баллов на НМТ-2025
В Украине утвердили общие характеристики предметных тестов Национального мультипредметного теста для выпускников 2025 года и схемы начисления баллов за выполнение заданий. НМТ по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий.
Тесты по математике содержат – 22 задания, физики – 20, по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32. Об этом сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
НМТ, как и в прошлом году, будет содержать четыре теста, три из которых обязательны, а четвертый выпускник может выбрать сам.
Обязательные учебные предметы:
- украинский язык,
- математика,
- история Украины.
Схемы начисления баллов по каждому предмету:
Предметы на выбор:
- украинская литература,
- один из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский),
- биология,
- химия,
- физика,
- география.
Все тестирования будут проходить в один день в два этапа: первый будет длиться 120 минут, за которые нужно выполнить задания по украинскому языку и математике, второй тоже 120 минут – выполнение заданий по истории Украины и учебного предмета на выбор.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее УЦОКО обнародовал все темы, которые будут на НМТ-2025 по истории Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!