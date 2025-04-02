'Ты сам себе будешь помогать': учительница, которая сдавала НМТ-2024, дала советы поступающим этого года

Украинская учительница, которая сдавала Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2024 году, дала советы поступающим в этом году. Она отметила, что ученики должны рассчитывать только на себя при прохождении экзамена.

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В видео в ТіkTok она делится, что компьютерная система может зависнуть, а участников может выбить из тестирования. Именно поэтому она рекомендует выписывать выбранные варианты ответов на лист бумаги. Ведь, по ее словам, после восстановления системы у поступающих не будет времени на повторное решение заданий.

"Я не могла нормально решать задания на соответствия, ведь они просто у меня не нажимались. Когда я позвала женщину, она мне ничем не помогла. Она сказала: "Пробуйте". Поэтому сам себе будешь там помогать. Главное – не нервничай", – делится педагог.

Она добавляет, что какую бы поддержку не имели поступающие, они все равно будут нервничать, ведь этот кзамен для них важен. Однако после 5–10 минут после начала тестирования переживания пройдут. Она порекомендовала сосредоточиться именно на тесте.

Учительница отметила, что присутствие полицейских и металлоискателей абсурдно. Ведь они усиливают панику у детей.

Если у поступающих что-то не получилось на первом блоке, особенно с математикой, не стоит расстраиваться и паниковать. Педагогиня советует, в таком случае, сосредоточиться на других предметах. Преподаватель также рассказала, что в этом году снова будет сдавать НМТ и поделится своим опытом с учениками.

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