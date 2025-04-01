Какие квоты действуют для абитуриентов при поступлении в заведения высшего образования Украины в 2025 году

Украинские абитуриенты, поступая в заведения высшего образования, должны предоставить результаты Национального мультипредметного теста. Однако некоторые категории поступающих могут быть зачислены в вуз при наличии соответствующего количества бюджетных мест по государственному или региональному заказу – квот.

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Так, в Украине действует три категории квот. Оsvita.ua предоставило информацию, кто из студентов может получить особые условия для поступления в 2025 году.

Кто может быть засчитан по квоте-1

Квота-1 предусмотрена для абитуриентов, имеющих право поступать по индивидуальному устному собеседованию (кроме лиц, имеющих право на квоту-2), а также детей-сирот, лишенных родительской опеки, лиц из их числа.

Она определяется наибольшим размером бюджетных мест (для открытых конкурсных предложений) либо общего размера бюджетных мест (для фиксированных конкурсных предложений). Квота-1 устанавливается в пределах 10% (но не менее одного места) или 30% в перемещенных (временно перемещенных) вузах от максимального (общего) объема государственного или регионального заказа по открытым и фиксированным конкурсным предложениям.

Кого могут отнести по квоте-2

Квотой-2 могут воспользоваться поступающие, места жительства которых по состоянию на 24 февраля 2022 зарегистрированы на временно оккупированных территориях (ВОТ), территориях населенных пунктов на линии столкновения и административной границы или переселившиеся с нее после 1 января 2023 года. Квота-2 – это часть максимального объема бюджетных мест (для открытых конкурсных предложений) или общего объема бюджетных мест (для фиксированных конкурсных предложений) в университетах.

Квота-2 устанавливается в Правилах приема в учреждениях высшего образования в объеме 10% (но не менее одного места) или 40% во временно перемещенных вузах максимального (общего) объема государственного заказа по открытым и фиксированным конкурсным предложениям (со округлением до целого числа).

Что такое квота для иностранцев

Воспользоваться квотой для иностранцев могут граждане другой страны, прибывающие на обучение в соответствии с международными договорами Украины. А также зарубежные украинцы, статус которых заверен удостоверением зарубежного украинца, и которые не проживают постоянно в Украине.

Обнародование объемов квот

Объемы квоты-1, квоты-2, квоты для иностранцев определяются в правилах приема учебного заведения после получения необходимой информации от государственного (регионального) заказчика и обнародуются на сайтах вузов.

Объем квоты-1 и квоты-2 для специальностей области знаний "Культура, искусство и гуманитарные науки", для которых предусмотрено составление творческого конкурса, рассчитывается в рамках специальности.

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