Как рассчитать конкурсный бал при поступлении-2025: онлайн-калькулятор

В 2025 году поступление в заведения высшего образования будет происходить на основе конкурсных баллов. Его можно рассчитать самостоятельно посредством специальной формулы, для чего нужно иметь результаты Национального мультипредметного теста и творческого конкурса по выбранной специальности.

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Украинский центр оценивания качества образования в сообщении в Facebook поделился онлайн-калькулятором, который поможет рассчитать конкурсный балл для разных специальностей по новой формуле. Кроме того, он поможет выбрать поступающим четвертый предмет из НМТ для выбранной специальности.

Как рассчитать конкурсный балл с помощью формулы

Конкурсный балл (КБ)=(К1×П1+К2×П2+К3×П3+К4×П4+КТ×ТК)/(К1+К2+К3+(К4макс+К4)/2+КТ)+ОУ.

П1, П2, П3, П4 – оценки по первому, второму, третьему и четвертому предметам НМТ;

ТК – оценка творческого конкурса (в предусмотренных случаях);

ОУ – балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов заведения высшего образования для поступления в него по шкале от 0 до 10 баллов – при поступлении на специальности (специализации, предметные специальности), указанные в Перечне специальностей, которым оказывается особая поддержка.

Весовые коэффициенты К1, К2, К3, К4 оценок предметов каждой специальности (специализации, предметной специальности) и весовой коэффициент КТ оценки творческого конкурса определены в приложении 7 к Порядка приема.

К4макс – максимальное значение предметного коэффициента по выборочному предмету НМТ 2025 для соответствующей специальности (специализации, предметной специальности).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько тестовых баллов нужно набрать по каждому предмету на НМТ-2025 и как их перевести в рейтинговую оценку.

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