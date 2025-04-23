Назван самый популярный предмет на НМТ-2025: что выбирали поступающие чаще всего

Самым популярным предметом, который выбирали поступающие для сдачи национального мультипредметного теста (НМТ), стал английский язык. Ей предпочли 114 664 участника экзамена. Всего более 312 тысяч выпускников успешно прошли регистрацию для сдачи вступительного испытания.

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Такую информацию предоставил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Вторым по популярности среди поступающих предметом стала география. Ее выбрали 72 870 участников.

Чуть меньше желающих сдавать биологию – 62599 выпускников. Украинскую литературу выбрали 46 537 абитуриентов.

Меньше участников зарегистрировалось на прохождение физики и химии – 8886 и 2887 человек соответственно.

Среди других иностранных языков, немецкий выбрало 3 558 поступающих, французский – 315, испанский – 174.

В основной сессии предварительно примут участие 234 841 выпускников этого года и 77 649 прошлогодних. Из всего количества участников 292 419 будут проходить тестирование в Украине, 20 071 – за рубежом.

478 участников НМТ будут сдавать экзамен на языках национальных меньшинств. На польском будут выполнять задания 4 абитуриента, на румынском – 22, на венгерском – 452.

Более 4,5 тысяч поступающих должны были уточнить внесенную в регистрационном сервисе информацию или устранить недостатки в предоставленных документах. Однако они не сделали этого вовремя, так что смогут принять участие только в дополнительной сессии, если устранят недостатки при регистрации с 9 по 14 мая.

Все, кто успешно зарегистрировался, 4 мая получат приглашение на экзамен, где будут указаны дата, время и место проведения НМТ.

Основная сессия начнется 14 мая и продлится до 25 июня 2025 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что репетитор по украинскому языку разобрала одну из самых запутанных задач НМТ.

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