95% учеников отвечают неправильно: репетитор по украинскому языку разобрала одно из самых запутанных заданий НМТ

Большинство украинских поступающих не могут справиться с заданиями, где нужно найти предложение, не требующее редактирования. Репетитор Наталья Сорокина разобрала возможный вариант, который может встретиться на национальном мультипредметном тесте и объяснила правильный ответ.

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В сообщении вInstagram Сорокина отметила, что никто из учеников не понимает, какие правила нужно применять, чтобы выполнить задания с наличием подлежащего, сказуемого и разделительного союза правильно. В то же время преподавательница подчеркнула, что если однородные подлежащие стоят после сказуемого, и сочетаются разделительным союзом, то сказуемое нужно ставить в форму единственного числа.

Редактирование не требует предложения:

А Іноді тишу порушують стукіт дятла чи кування зозулі.

Б Липа й тополя росла біля старої хатини край села.

В За вікном падали чи то дощ, чи то сніг.

Г Чай не тільки з мʼяти, а ще й із ромашки знімає втому та заспокоює.

Д Більшість людей сприйняли цю новину із захватом.

По словам репетитора, в варианте А есть однородные подлежащие, которые стоят после сказуемого и сочетаются разделительным союзом, поэтому здесь должна быть форма единственного числа.

В варианте Б также есть однородные подлежащие, но они стоят перед сказуемым. Итак, сказуемое нужно поставить в форму множественного числа, говорит педагог.

В варианте В, как и в варианте А, однородные подлежащие стоят после сказуемого и сочетаются разделительным союзом. Итак, сказуемое следует ставить в форму единственного числа.

Не требует редактирования предложения в варианте Г. Это и есть правильный ответ.

В варианте Д подлежащее – "більшість людей". Слово "більшість", соотносится с местоимением "она". И сказуемое необходимо согласовывать именно со словом "більшість".

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