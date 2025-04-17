Университеты становятся репетиторами: первый проректор КШЭ рассказал о низком уровне знаний выпускников школ

Украинские выпускники, которые попадают в заведения высшего образования после школы, имеют низкий уровень знаний. В этой связи, в течение первого года обучения им приходится наверстывать определенные программы, повторяя школьный материал.

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Об этом рассказал первый проректор Киевской школы экономики Егор Стадный в интервью Новой украинской школе. По его словам, студентам нужно от полугода до года для того, чтобы восполнить пробелы по математике.

"В рамках тех специальностей, которые у нас представлены, мы наверстаем. Нам очень нужно наверстывать в математике, и четыре месяца первые на это идет в математике, даже пару месяцев еще следующего, у нас год поделен на три триместра. То есть где-то полгода точно, а для некоторых студентов и год идет на наверстывание потерь в математике", – поделился Стадный.

По его словам, больше всего внимания требуют темы "Комбинаторика" и "Теория вероятностей". Это начала школьной статистики, которая есть в программе, но она слаба и неудачно разбросана по урокам. Так, период изучения между подобными темами может составить год, так что дети за это время уже забывают, что они учили.

Также он отметил, что в практике нуждается и английский язык. Ведь Стадный говорит, что отсутствие практики английского языка в течение года приводит к тому, что студенты его забывают. А в школах "говорение" практически отсутствует, хотя это один из самых необходимых навыков в дальнейшем обучении.

Кроме того, проректор обратил внимание и на то, что дети испытывают проблемы с самодисциплиной и самоконтролем в обучении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти 40% поступающих показали низкий уровень знаний по математике.

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