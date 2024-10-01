Почти 40% поступающих показали низкий уровень знаний по математике: в ВР назвали виновных

Около 40% участников Национального мультипредметного теста (НМТ) показали низкие результаты на экзамене по математике. В то время как только около 13% имеют выше среднего или высокий уровень подготовки.

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Комитет Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций отметил, что полученные поступающими результаты свидетельствуют о низком качестве подготовки в школах. В то же время неутешительные показатели также показали участники экзамена по другим предметам.

В целом по обязательным на НМТ предметам, включающим украинский язык, историю Украины и математику 4,44% показали очень низкий уровень знаний. Низкий уровень имеют 10,74% поступающих. В то же время 63,09% показали средние результаты, а оценку выше среднего и высокого уровня получили 21,72% выпускников.

"На фоне полученных результатов борьба за повышение качества образования в заведениях высшего образования похожа на "борьбу с ветряными мельницами". Невозможно повысить качество образования в заведениях высшего образования при низком качестве образования на базе полного общего среднего образования", – отметили в образовательном комитете.

Проведенные расчеты предоставили возможность представить обобщенные результаты и распределение участников НМТ 2024 на 4 уровне знаний по трем основным предметам.

Решение образовательный комитет принял на основе анализа информации директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко о результатах составления НМТ.

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