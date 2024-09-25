Вступительная кампания-2025: стало известно, сколько лет могут быть действительны результаты НМТ для бакалавриата

Абитуриенты, которые будут поступать на бакалавриат в 2025 году, смогут воспользоваться сертификатами Национального мультипредметного теста 2022-2025 годов. Депутаты Верховной Рады внесли изменения в проект закона по вступительной кампании в следующем году.

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Зарегистрированный законопроект размещен на официальном сайте парламента. Также поступающие смогут снова пройти экзамен, если хотят улучшить свои результаты и выбрать сертификат с высшими баллами.

"Конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, степени высшего образования младшего бакалавра осуществляется по результатам вступительных испытаний 2022-2025 годов организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания и творческого конкурса (конкурса физических способностей) в предусмотренных законодательством случаях", – говорится в документе.

Напомним, в Украине предлагают отменить государственную итоговую аттестацию для школьников 4, 9 и 11 классов в 2025 году. Депутаты Верховной Рады обосновали такую необходимость военным положением и агрессией России в национальной системе образования и науки. В то же время, народные избранники предлагают в 2025 году продолжить проведение вступительных экзаменов в электронном формате.

Также в документе указан обязательный список дисциплин для сдачи Национального мультипредметного теста. Он включает три обязательных предмета и один по выбору.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что не так с рейтингом школ в Украине по результатам НМТ.

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