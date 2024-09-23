'Промойте глаза и включите мозги!' Ликарчук объяснил, что не так с рейтингом школ в Украине по результатам НМТ

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук призвал директоров и учителей критично посмотреть на рейтинг школ по результатам Национального мультипредметного теста (НМТ). Экс-чиновник шокирован количеством педагогов, которые радуются местам в списке, ведь они влияют на формирование мышления у школьников.

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Об этом Ликарчук написал в Facebook. Он объясняет, что нельзя сравнивать частное заведение и огромный лицей. Где в первом НМТ сдают пять учеников, у которых были индивидуальные уроки и работали с мотивированными учителями, а в другом экзамен проходило 50 школьников. Кроме того, не учитываются условия подготовки, когда одни дети учатся с репетиторами, а другие нет.

"Господа директора и учителя! Откройте глаза, или промойте их, включите мозги, которые у вас надеюсь еще есть, и посмотрите на эти рейтинги глазами и умом критически мыслящего человека. И не позорьте до конца, танцами вокруг подобных рейтингов, профессию и звание педагога. Они и так осквернены", – обратился Ликарчук к педагогам.

"Как можно сравнивать частное заведение, в котором НМТ сдавали пять учеников, с которыми работали индивидуально три года хорошо мотивированные педагоги+репетиторы, и огромный лицей, в котором НМТ проходили 50 выпускников? Или как можно сравнивать результаты ученика, родители какого репетитора, который им работал в течение года, заплатили сумму, которую родители другого участника НМТ не получают и через три года, и поэтому нанять репетитора не могут?", – добавил экс-чиновник.

Он объясняет, что учебные заведения в рейтинге работают не в одинаковых условиях. Кроме того, влиять на успешность могли и условия, в которых выпускники сдавали экзамен. К тому же результаты могут зависеть и от дистанционного обучения, системы организации, проведения, содержания задач и т.д.

Ликарчук отметил, что не верил утверждениям и разговорам о том, что учителя имеют низкий уровень профессиональных знаний. Однако после того, как директора и педагоги стали акцентировать внимание на рейтинге школ, усомнился в их профессионализме.

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