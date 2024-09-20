НМТ-2024: в каком регионе Украины поступающие получили самый высокий средний балл

Самый высокий средний балл по Национальному мультипредметному тесту (НМТ) в 2024 году получили поступающие во Львовской области. В этом регионе 96% школьников успешно справились с тестированием со средним арифметическим – 141,86 баллов.

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Такие данные сообщил информационный ресурс Оsvita.ua. Второе место со 138.13 баллами имеет Киевская область, где 95% поступающих успешно сдали экзамен. Третью позицию в списке занимает Волынская область с показателями 138,12 балла.

Самый низкий балл у школьников Николаевской области – 131,53. Этот регион последний в списке. 94% абитуриентов справились с заданиями НМТ.

Известно, что рейтинг составлен путем расчета среднего значения баллов по НМТ, которые получили поступающие в школах каждой области.

Среднее значение включало также учет несложных тестов. Таким результатам придавалось значение "0". Если поступающий не явился на экзамен, тест не учитывался.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каком регионе Украины больше всего выпускников провалило математику на НМТ-2024.

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