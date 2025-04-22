Назван наименее популярный предмет среди поступающих на НМТ-2025

Наименее популярным предметом, который выбирали поступающие для сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году, оказалась химия. Ее избрало 2887 участников экзамена. Также не пользуется популярностью и физика, экзамен по которой будет проходить 8 886 абитуриентов.

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Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Всего на участие в НМТ-2025 успешно прошли регистрацию более 312 тысяч абитуриентов.

Самым популярным предметом на выбор стал английский язык, выбранный 111 664 участниками экзамена. На второй строчке оказалась география – 72 870 абитуриентов. Далее разместилась биология, желание сдавать которую изъявили 62 599 выпускников.

Немецкий язык избрало 3 558 абитуриентов, французский – 315, испанский – 174.

Для участия в основной сессии зарегистрировалось 234 841 выпускника этого года и 77 649 прошлогодних. Среди них 292 419 изъявили желание проходить тестирование в Украине, а 20 071 – за границей.

478 участников НМТ будут сдавать экзамен на языках национальных меньшинств. На польском будут выполнять задания 4 абитуриента, на румынском – 22, на венгерском – 452.

Более 4,5 тысяч абитуриентов получили уведомление о необходимости уточнить внесенную в регистрационном сервисе информацию или устранить недостатки в предоставленных документах. Однако они не сделали этого вовремя, так что смогут принять участие в дополнительной сессии, если устранят недостатки во время периода регистрации с 9 по 14 мая.

Все, кто успешно зарегистрировался, 4 мая получат приглашение на экзамен, где будут указаны дата, время и место проведения НМТ.

Основная сессия начнется 14 мая и продлится до 25 июня 2025 года.

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