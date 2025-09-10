''Это проблема системы подготовки в школе''. Ректор ведущего технического вуза указал на нехватку поступающих естественных и инженерных специальностей

Количество украинских абитуриентов, которые выбирают естественные и научные специальности, критически уменьшается. Это свидетельствует о проблемах в системе подготовки детей уже в школе.

Такое мнение высказал ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Анатолий Мельниченко во время круглого стола в Укринформе. По его словам, несмотря на острую потребность рынка в инженерах и технических специалистах, наибольшим спросом у поступающих пользуются психология, менеджмент и право.

"Результаты вступительной кампании в КПИ показали критическое сокращение количества абитуриентов на естественно-научные специальности. Так, на Национальный мультипредметный тест по химии в этом году зарегистрировались только 2800 участников из более 317 тысяч поступающих, а это менее 1% абитуриентов. При этом еще в прошлом году таких было более трех тысяч", – сказал Мельниченко.

"Мы не имеем права обесценивать выбор молодежи, но должны понимать, что без инженеров и технологов восстановление страны будет невозможным", – добавил он.

По словам педагога, необходимо создавать условия, чтобы талантливая молодежь выбирала стратегически важные специальности и закладывать это нужно уже на уровне школы. Он также отметил, что КПИ остается лидером во многих инженерных специальностях, однако проблема нехватки инженеров и высококвалифицированных специалистов в таких сферах, как авиационная, ракетно-космическая техника, атомная энергетика, биотехнологии и инженерия программного обеспечения, для эффективного восстановления страны остается актуальной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН назвало 10 специальностей, которые стали самыми популярными среди поступающих на бюджет в 2025 году.

