МОН назвало 10 специальностей, которые стали самыми популярными среди поступающих на бюджет в 2025 году

В Украине планируют ввести принципиально новые студенческие стипендии

Самой популярной специальностью среди зачисленных первокурсников на бюджет в 2025 году стало Среднее образование. На нее поступило 5 909 абитуриентов. Всего в этом году в Украине зачислено 178 720 студентов, из которых 64 873 – на бюджет.

Об этом сообщило Министерство образования и науки. Ведомство отметило, что еще до 30 тысяч студентов могут получить гранты на обучение.

Самые популярные специальности разместились в таком порядке:

  • Среднее образование – 5 909
  • Медицина – 3 762
  • Компьютерные науки – 2 979
  • Строительство и гражданская инженерия – 2 580
  • Агрономия – 2 283
  • Инженерия программного обеспечения – 2 161
  • Электрическая инженерия – 2 083
  • Филология – 2 052
  • Терапия и реабилитация – 1 836
  • Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 1 675

"В этом году зачислено 178 720 первокурсников (без учета военных и других специализированных заведений). Из них 64 873 – на бюджете, еще до 30 тыс. студентов могут получить образовательные гранты. Итак, более 50% соискателей имеют государственную финансовую поддержку. Призываем ЗВО в безопасных регионах максимально возвращаться к аудиторному обучению", – говорится в сообщении.

