В Украине начался дополнительный набор на контракт в университеты: кто может подать заявление

В Украине 1 сентября начался дополнительный набор на обучение на контракте в учреждениях высшего образования. Речь идет о поступлении на бакалавриат и магистратуру.

В вузах такие наборы могут длиться с 1 сентября до 20 октября, сообщает государственное предприятие ИНФОРЕСУРС. В то же время конкретные сроки дополнительных наборов определяет каждое заведение в своих Правилах приема.

Также до 20 октября могут продолжаться донаборы в учреждениях профессионального предвысшего образования. Для поступления необходимо создать электронный кабинет и подать заявления в определенные заведением сроки.

Кроме того, продлена вступительная кампания в учреждения профессионального образования. Заявления принимают до 1 октября. Подать их можно как онлайн, через электронный кабинет поступающего, так и непосредственно в учебное заведение. Поступление в профтехи сейчас возможно и на бюджет, и на контракт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров упростить условия поступления в учреждения высшего образования. В частности, глава страны поддержал идею введения зимней вступительной кампании. Соответствующее решение было принято для того, чтобы абитуриенты, которые не смогли поступить летом, не ждали следующего года.

