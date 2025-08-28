Поступление в магистратуру: стало известно, какой экзамен был самым легким в 2025 году

Самым легким экзаменом при поступлении в магистратуру в 2025 году стало "Мовозавство". Так, из 4238 участников 2277 поступающих сдали его на более 150 баллов – 54%.

Об этом сообщает Освіта.ua, ссылаясь на данные Министерства образования и науки. Также лишь чуть меньше половины участников по истории искусства и политологии и международных отношений получили более 150 баллов по итогам тестирования.

Более 31 тысячи поступающих в магистратуру получили рекомендацию о зачислении на бюджет. Участие во вступительной кампании в магистратуру в этом году принимали почти 105 тысяч человек, которые подали около 247 тысяч заявлений о поступлении. Каждый абитуриент имел возможность получить только одну рекомендацию на бюджетное обучение по одному заявлению.

В то же время, самым сложным экзаменом при поступлении на магистратуру стал предмет "Учет и финансы". Из более 3400 абитуриентов, которые сдавали Единый профессиональный вступительный экзамен, только 231 абитуриент сдал тест на более 150 баллов.

Единый профессиональный вступительный экзамен предусматривает оценивание готовности поступающего к освоению программы магистерского уровня.

