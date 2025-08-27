НМТ сдавать не нужно: в Украине продлили поступление в профтехи до 1 октября 2025 года

В Украине продолжили поступление в учреждения профессионального и профессионально-технического образования. Подать заявку можно до 1 октября 2025 года.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство образования и науки. Сейчас подано 66 180 заявлений, из которых 61 309 – от выпускников общеобразовательных школ 9 и 11 классов в этом году. Для поступления в профтехи не нужно сдавать национальный мультипредметный тест. Вместо этого необходимо пройти собеседования или творческие конкурсы.

Рейтинг поступающих формируют на основе среднего балла школьного свидетельства. Учиться можно как на бюджете, так и на контракте. Подать заявление на поступление можно лично в заведении или онлайн через электронный кабинет на сайте Единой государственной базы по вопросам образования.

Продолжительность обучения в профтехах — от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и предварительно полученной квалификации. Ученики, которые учатся на бюджете, могут получать стипендию от 1350 грн.

Для поступления через электронный кабинет понадобится:

текстовая инструкция регистрации в электронном кабинете;

видеоинструкция.

Если поступающий подает документы лично, ему нужно предоставить:

заявление;

оригинал или копию свидетельства об окончании 9 или 11 класса;

6 фотографий 3х4;

медицинскую справку;

копии документов, подтверждающих право на льготы (если есть);

копию паспорта или ID-карты (предъявить при поступлении).

Поступающие с временно оккупированных территорий имеют собственную процедуру поступления, подробно о ней здесь. Подать заявление можно в несколько заведений одновременно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменится профессиональное образование в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!