ПТУ и ''бурсы'' отошли в прошлое: как изменится профессиональное образование в Украине

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект "О профессиональном образовании". Поэтому профессионально-технические училища и бурсы превращаются в базовые заведения – профессиональные колледжи. Вместе с ними будут действовать военные колледжи, учебные центры и центры профессионального совершенства, которые имеют четко определенные обязанности, права и возможности.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он отметил, что работа над изменениями началась 5 лет назад и теперь официально не будет ПТУ или бурс. Чиновник также объяснил, что еще изменится в профессиональном образовании.

Финансы и автономия

Было: финансирование оставалось преимущественно региональным. Нормативы и объемы устанавливал Кабинет министров, а дополнительные источники ограничивались платными образовательными услугами и производственной деятельностью.

Что меняется: коммунальные, государственные учреждения профессионального образования могут образовываться и функционировать как в форме бюджетного учреждения, так и в форме некоммерческих обществ. Закон предоставляет право открывать валютные счета, размещать депозиты, самостоятельно формировать и использовать собственные поступления (которые имеют статус некоммерческих обществ) и привлекать инвесторов.

Лицензирование

Было: упоминалась лишь одна ключевая норма об обязательном наличии лицензии перед началом образовательной деятельности. Сроки, формат подачи документов, прозрачность процедуры – не регламентировались. Лицензии выдавало Министерство образования и науки, которое одновременно формировало политику и осуществляло контроль.

Что изменится: вводится принцип "одна лицензия – один уровень". Заведение получает единую лицензию на уровень профессионального образования и открывает внутри него любые программы. Лицензирование осуществляет Госслужба качества образования, отделенная от формирования политики. Упрощенная подача документов, в том числе, электронная, с проверкой через государственные реестры.

Участие бизнеса

Было: привлечение работодателей ограничивалось в основном участием в экзаменационной комиссии, которую формировало само учебное заведение. Работодатели могли также помогать с практикой студентов и согласовывать годовые планы приема, но ключевые решения принимали органы управления образованием. В итоге бизнес имел лишь совещательную роль.

Что меняется: в каждом государственном или коммунальном учреждении создается наблюдательный совет, половина которого – представители работодателей. Они принимают активное участие в ключевых решениях: предлагают кандидатуры руководителя, утверждают финансовые планы, влияют на стратегию развития и учебные программы. То есть бизнес из формального "наблюдателя" превращается в партнера в управлении образовательным процессом.

Оценивание результатов

Было: оценивание проводило само заведение, которое одновременно учило, присваивало квалификацию и выдавало документы. Работодатели участвовали только в пределах созданной заведением комиссии. Такой подход вроде бы и позволял согласовывать образовательные стандарты с потребностями производства, но объединение в одних руках функций "обучения" и "оценивания" снижало уровень объективности и прозрачности.

Что меняется: квалификацию (как полную, так и частичную) присваивает отдельный квалификационный центр, подчиненный Национальному агентству квалификаций. Учебное заведение может создать такой центр, но не имеет права оценивать собственных студентов. Это вводит принцип: "учит один – проверяет другой". Такой подход повышает доверие к результатам обучения как со стороны работодателей, так и самого рынка труда.

Неформальное/информальное образование

Было: результаты неформального образования – не признавались. Не было порядка подтверждения таких компетенций.

Что меняется: подтвердить знания, приобретенные за счет неформального образования можно через квалификационные центры. Это позволяет легализовать опыт без повторного обучения.

