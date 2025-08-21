В Украине хотят отменить НМТ для некоторых категорий выпускников: Винницкий назвал это ''огромным ударом''

В Украине хотят отменить национальный мультипредметный тест (НМТ) для некоторых категорий выпускников. В частности, это касается учеников из прифронтовых регионов и тех, кто будет поступать на творческие профессии.

Видео дня

Об этом сообщил бывший заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интевью украинскому медиа. По его словам, это станет огромным ударом для системы образования, ведь введение внешнего независимого оценивания стало важнейшей реформой.

"Мы не можем себе позволить отойти от него и соглашаться, например, на некоторые политические призывы к тому, чтобы делать поступление без НМТ, потому что в Харькове или в Запорожье трудно. Да, трудно, это правда. Но мы должны и в дальнейшем не допускать к высшему образованию тех, кто не прошел определенный фильтр внешнего независимого оценивания. И это очень важно", – отмечает Винницкий.

Он подчеркнул, что отмена НМТ даже для одной категории поступающих приведет к постепенной разбалансировке всей системы поступления.

"Все видели, какой был негатив вокруг НМТ в этом году. Я считаю, что его отмена стала бы огромным ударом. А такой риск существует. И речь идет не об отмене для всего государства, а расконструирование основ системы маленькими шагами, кирпичик за кирпичиком – уступками, то для одной категории поступающих, то для другой. А это все изменит. Ведь система государственного заказа, грантов, алгоритма поступления, повышенных стипендий, которые запланированы, все-все-все построено на том, что существует какой-то способ измерения знаний всех наших абитуриентов без исключения", – добавляет экс-чиновник.

Он напомнил, что сейчас без НМТ поступают абитуриенты с временно оккупированных территорий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что количество 200-бальников на НМТ уменьшается четвертый год подряд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!