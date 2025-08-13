Количество 200-бальников на НМТ уменьшается четвертый год подряд, будущее Украины под угрозой, – Милованов

Количество участников национального мультипредметного теста, которые сдают хотя бы один предмет на 200 баллов, уменьшается четвертый год подряд. На это обратил внимание президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

По словам главы учебного заведения, это свидетельствует, что школьная система образования находится в кризисе. Об этом Милованов написал в заметке в Facebook. Он отметил, что это ставит под угрозу будущее Украины.

"Может быть такое, что наша молодежь становится менее умной с каждым годом? Все меньше абитуриентов сдают НМТ на 200 баллов. Я обеспокоен. Мне кажется наше школьное образование в глубоком кризисе, и это ставит под угрозу будущее Украины уже даже через 5-10 лет", – написал президент КЅЕ.

Он также предоставил статистику за последние четыре года:

2022 год – 6556

2023 год – 3685

2024 год – 3417

2025 год – 2414

Напомним, бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и образовательный эксперт Игорь Ликарчук указал на проблему, которая существует в современном образовании. В частности, он привел в пример результаты учеников ровенского лицея, которые получили 200 баллов по математике на НМТ. За подготовку к успешной сдаче экзамена местной администрацией была награждена учительница.

В заметке в Facebook Ликарчук отмечает, что в таком учебном заведении учатся отобранные и мотивированные ученики, которых поддерживают родители и репетиторы, а также готовят к сдаче выпускного экзамена. Однако он обращает внимание, можно ли считать такие успехи детей успехами всей образовательной системы.

Ведь, по данным внешних исследований, 90% украинских школьников не достигают даже базового уровня по математике. Однако, по словам Ликарчука, о таких результатах стараются говорить как можно меньше, ведь это непривлекательно, в отличие от аплодисментов 200-бальникам.

