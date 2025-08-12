Зеленский поручил упростить условия поступления в вузы: студентов будут набирать и зимой

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров упростить условия поступления в учреждения высшего образования. В частности, глава страны поддержал идею введения зимней вступительной кампании.

Соответствующее решение было принято для того, чтобы абитуриенты, которые не смогли поступить летом, не ждали следующего года. Об этом информирует информационный телеканал "Мы – Украина".

"Мы все видели, как этим летом было. Поэтому я поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы. Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом по какой-то причине не удалось пройти. Были и другие предложения и на все надо максимально внимательно посмотреть и дать надлежащие ответы", – сказал Зеленский.

Напомним, национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году не сдали 12% участников. Они не смогли преодолеть минимальный порог в 100 баллов, поэтому потеряли возможность поступить в вузы. Таких абитуриентов около 25 тысяч. Народный депутат Украины Тарас Батенко подчеркнул, что это тревожный знак, ведь система образования теряет выпускников.

В частности, он также обратил внимание и на то, что НМТ в этом году сдавало на 26% меньше поступающих, а это примерно 75 тысяч. Чиновник указал на возможные причины, в частности то, что молодежь не видит будущего в украинском образовании, поэтому после окончания школы выезжают за границу и не возвращаются. По его словам, отсутствие системной политики в сфере образования только усугубляет кризис.

