Это парадокс. Ректор Львовской политехники объяснила, почему самые популярные специальности в техническом вузе – право, маркетинг и психология

В Украине растет популярность экономических и гуманитарных специальностей среди поступающих в высшие учебные заведения. Так, в частности, среди абитуриентов одного из крупнейших технических вузов в стране пользуются спросом направления права, маркетинга, психологии.

Видео дня

Об этом рассказала ректор Национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская в интервью "Твой город". По ее словам, на такой выбор повлияли полномасштабная война и пандемия. Ведь такие предметы, как физику и математику сложно изучать дистанционно.

"Война и пандемия повлияли на выбор абитуриентов. Обучение дистанционно усложнило усвоение технических предметов, требующих глубоких знаний математики и физики. Спрос на психологов связан с военными вызовами, а кибербезопасность – с ростом цифровых угроз", – отмечает Шаховская.

В то же время некоторые важные технические специальности остаются малопопулярными. В частности, материаловедение, которое открывает возможности в авиации, инженерии и медицине, в этом году получило лишь чуть более 30 заявлений во Львовской политехнике.

Шаховская отметила, что подобная ситуация с техническими специальностями наблюдается и в европейских странах. Именно поэтому, иностранцы пытаются заполнить пробелы в профессии за счет, в частности, и украинских студентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самой популярной специальности среди поступающих-2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!