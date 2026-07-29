33-летняя уборщица и мать двоих детей поступила в магистратуру: вдохновляющая история успеха китаянки. Фото

33-летняя Ли Цзя из Чэнду (Китай), работающая уборщицей на полную ставку в Чэндуском технологическом университете, после года самостоятельного обучения поступила на магистерскую программу кафедры литературы и права. Они с мужем владели рестораном недалеко от кампуса, но были вынуждены его закрыть из-за трудностей.

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Впоследствии женщина устроилась уборщицей в университет, так как там была стабильная работа, она находилась недалеко от дома и имела фиксированный график, что облегчало ей уход за детьми. Ее маршруты уборки часто совпадали с местами проведения экзаменов, что давало ей возможность общаться со студентами, рассказывает издание Тienphong.

Ли Цзя рассказала, что видела студентов, которые учились при свете уличных фонарей, и даже людей с седыми волосами, которые усердно готовились к экзаменам. Вдохновленная усердием других и желая подать пример своим детям, она решила сама сдать вступительный экзамен в магистратуру, однако её путь не был легким.

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Окончив профессионально-техническое училище без степени бакалавра, ей предстояло сдать еще два экзамена в соответствии с правилами. Ее рабочая нагрузка также увеличилась после того, как ее повысили до руководящей должности благодаря выдающимся результатам.

Приходя на работу в 6 утра, она слушает уроки и английскую речь через наушники, а дома повторяет материал, пока дети делают домашнее задание. На протяжении всей жизни Ли получала поддержку от мужа и свекров. Женщина надеется добиться успехов по всем предметам и выражает искреннюю благодарность своим однокурсникам за их поддержку на протяжении всего обучения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускница из Китая получила наивысший балл на одном из самых сложных экзаменов в мире.

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