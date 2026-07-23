Живет в деревне и не имеет смартфона: выпускница из Китая получила максимальный балл на одном из самых сложных экзаменов в мире. Фото

18-летняя выпускница из деревни в провинции Хэнань (Китай) Хань Япин набрала 699 баллов из 750 на одном из самых сложных экзаменов в мире – гаокао. Это самый высокий результат на вступительном экзамене в колледж в этом году.

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Благодаря этому достижению два ведущих высших учебных заведения Китая – Университет Цинхуа и Пекинский университет – предложили ей поступить к ним. Девушка самостоятельно готовилась к сдаче экзамена, упорно занимаясь, чтобы обеспечить себе лучшее будущее, сообщает издание Тienphong. Девушка призналась, что не пользуется мобильным телефоном, и предположила, что многие молодые люди пренебрегают учебой из-за зависимости от гаджетов.

Для поступления в ведущие университеты, такие как Цинхуа или Пекинский университет, требуются почти идеальные баллы, а уровень зачисления во многих регионах часто не превышает 1%. Для студентов из малообеспеченных семей гаокао рассматривается как шанс изменить свою судьбу. Ежегодно его сдают примерно 13-14 миллионов абитуриентов.

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Девушка происходит из семьи, которая находится в особенно сложных условиях: у ее матери хроническое воспалительное заболевание, из-за чего она не может работать. Семью содержал отец, который зарабатывал на жизнь фермерством и сезонной работой.

Хань была освобождена от платы за обучение, кроме того, она бесплатно проживала и получала ежемесячное пособие от школы. Из-за нехватки средств девушка не посещала никаких дополнительных занятий, однако имеет множество грамот за успехи в учебе.

Девушка еще не определилась с выбором учебного заведения, но выбирает между медициной и инженерией.

Репутация Хань привлекла внимание многих блогеров, некоторые из которых предлагали пожертвовать деньги, чтобы помочь финансово поддержать ее будущее обучение в университете, однако она отказалась от помощи. Абитуриентка рассказала, что планирует работать неполный рабочий день. К тому же вузы предлагают программы финансовой помощи для привлечения талантливой молодежи.

"Я верю, что знания могут изменить жизнь. Я твердо намерена улучшить положение своей семьи и обеспечить своим родителям лучшую жизнь благодаря образованию", — поделилась Хань.

Напомним, в течение последних лет обучения подростки готовятся к поступлению в вузы, куда можно поступить только после окончания 12 лет школы. Такая подготовка важна, ведь ученики будут сдавать один из самых сложных экзаменов в мире – гаокао (gaokao). Испытания проходят все школьники Китая в начале июня. Это событие имеет национальный масштаб, сопоставимый с государственным праздником.

На время экзаменов рядом с экзаменационными зданиями приостанавливаются все шумные работы, на улицах дежурят машины скорой помощи, а движение транспорта перекрывается. Полученные баллы становятся самыми важными в жизни китайских детей, ведь именно они влияют на их возможности в будущем и потенциал заработка. Максимально выпускники могут набрать 750 баллов (по 150 за каждый предмет). Экзамен длится несколько дней и состоит из четырех предметов: китайский, английский, математика и естественные науки (биология, химия, физика) или гуманитарные науки (география, история, политика) – на выбор. Шанс поступить в элитный вуз имеют лишь около 0,02-0,1 % участников.

В большинстве кабинетов для экзаменов установлены камеры видеонаблюдения, а в некоторых используются металлодетекторы. Кроме того, у учеников могут сканировать сетчатку глаза и сверять отпечатки пальцев. Для обнаружения возможных радиосигналов в некоторых провинциях запускаются беспилотники. В случае утечки информации или мошенничества нарушители могут получить до семи лет лишения свободы.

Еще одним из самых сложных экзаменов в мире считается Сунин, который сдают абитуриенты в Южной Корее. На выполнение заданий у них есть восемь часов, четыре перерыва по 20 минут, обед продолжительностью 50 минут и только один шанс. Абитуриентов проверяют на уровень их знаний и способностей перед поступлением в университеты. Тесты по каждому предмету длятся от 80 до 107 минут. Будущие студенты с особым вниманием готовятся к сдаче экзамена.

Сунин включает пять обязательных предметов: корейский язык, математику, английский язык, историю Кореи или обществознание, либо естествознание. Затем следует необязательный дополнительный экзамен по французскому, китайскому, японскому, русскому или арабскому языкам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Китае братья-близнецы набрали одинаковое количество баллов на экзамене и поступили в один и тот же университет.

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