Невероятная синхронизация: в Китае братья-близнецы набрали одинаковое количество баллов на экзамене и поступили в один и тот же университет. Фото

Братья-близнецы Цзэн Цзичуна и Цзэн Цзии из Ханчжоу, что на востоке Китая набрали 666 баллов на решающем национальном вступительном экзамене в колледж и были зачислены на одну и ту же программу в одном университете. Ребята не расставались с детсада.

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Об этом сообщает издание South China Morning Post. Когда были обнародованы результаты вступительных экзаменов в китайский национальный колледж, или гаокао, близнецы брали уроки вождения. Именно их отец первым увидел оповещение о баллах на своем телефоне.

Цзичун прекрасно владеет китайским и английским языками, а Цзыи — математикой и физикой. Они часто поддерживают друг друга, объясняя сложные понятия. Их общая страсть к информатике и искусственному интеллекту также побудила их подать заявку на обучение в одном университете и в конце концов быть зачисленными в него.

Ребята будут учиться на специальности Инженерный экспериментальный класс (информатика и технологии) в известном Сианьском университете Цзяотун на севере Китая.

Цзичун сказал, что выбрал этот университет из-за его богатого наследия и сильной академической репутации, тогда как Цзыи добавил, что его также привлекает в университете то, что Сиань — это город, полный культурного шарма.

Официальный аккаунт университета в социальных сетях поздравил братьев.

"Эта невероятная синхронность – не только судьба, но и свидетельство их силы. Мы с нетерпением ждем, как братья бок о бок будут преследовать свои мечты и сиять еще ярче", – говорится в заметке.

Старший брат, Цзичун, сказал, что его имя символизирует "птицу, взлетающую в небо", тогда как имя его младшего брата – "помогать". Это отражает надежду их родителей на то, что братья всегда будут поддерживать друг друга.

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