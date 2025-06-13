88-летняя бабушка из США окончила университет и установила рекорд: чем уникальна ее история и при чем здесь беременность

88-летняя Джоан Александер недавно получила долгожданную награду от Университета штата Мэн (США) и осуществила свою мечту о получении диплома о высшем образовании. Женщине более 60 лет назад не дали закончить университет из-за беременности.

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По словам представителей университета, она, вероятно, старейшая выпускница в истории школы, говорится на официальном сайте вуза. Женщина училась на педагогической специальности. Чтобы получить диплом, нужно было пройти практику – преподавать ученикам. Однако, в 1959 году ей запретили работать учительницей из-за того, что она была беременна первой дочерью.

Процесс помощи Александер в получении диплома начался, когда ее младшая дочь, Трейси, обратилась в вуз, чтобы найти альтернативное решение. Джастин Диммел, заместитель декана колледжа, взял инициативу в свои руки пытаясь помочь.

После серии разговоров и исследований Диммел и его коллеги обнаружили, что Александер выполнила требование о способности к обучению студентов в 1980-81 годах. Она работала ассистентом на полный рабочий день в дошкольной программе.

"Меня тронула история Джоан, и я с нетерпением ждал возможности сделать все возможное, чтобы ее работу признали как студенткой в Университете Мену, так и на протяжении всей ее жизни. Она предоставила возможность администраторам со всего кампуса работать вместе, чтобы сделать присвоение степени возможным. Преданность Джоан завершению бакалаврского образования вдохновляла меня, моих коллег и выпускников 2025 года. Работа с Джоан, ее дочерью Трейси и семьей Джоан стала самым ярким событием моей академической карьеры", – сказал Диммел.

Александер была отмечена во время церемонии вручения дипломов студентам бакалавриата в Университете Мэн. Хотя она не смогла принять участие, вместо нее на ней присутствовали ее дочь Трейси и одна из внучек. Путь женщины и усилия, направленные на получение степени, были освещены в речи президента вуза, которая назвала это "историей, характеризующей дух Черного Медведя".

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