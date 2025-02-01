Самый трудный экзамен в мире, спортивная школьная форма и 10-12 классы за деньги: интересные факты об образовании в Китае, которые вы не знали

Дети учатся в школах Китая в течение 12 лет, но обязательно только 9-летнее образование. 10-12 классы ученики заканчивают по желанию, ведь за этот период нужно оплачивать. Кроме того, чтобы попасть в старшую школу, необходимо сдать экзамен, ведь если школьник не сможет этого сделать, его не возьмут в 10 класс ни за какие деньги.

Видео дня

В последние годы обучения подростки готовятся к поступлению в вузы, куда можно попасть только окончив 12 лет школы. Такая подготовка важна, ведь ученики будут сдавать самый трудный экзамен в мире – gaokao (гаокао). Испытания проходят все школьники Китая в начале июня, пишет The Guardian. Это событие имеет национальный масштаб наравне с государственным праздником.

В период экзамена рядом с экзаменационными зданиями останавливаются все громкие работы, на улице ждут кареты скорой помощи, а движение транспорта перекрывают. Полученные баллы становятся самыми важными в жизни китайских детей, ведь именно они влияют на их возможности в будущем и потенциал заработка.

Максимально выпускники могут набрать 750 баллов (по 150 за каждый предмет). Проходит экзамен в несколько дней и состоит из четырех предметов: китайский, английский, математика и наука (биология, химия, физика) или гуманитария (география, история, политика) – по выбору.

В большинстве кабинетов для осмотра установлены камеры видеонаблюдения, а в некоторых используются металлодетекторы. Кроме того, ученикам могут сканировать сетчатку глаза и сверять отпечатки пальцев. Для определения возможных радиосигналов в некоторых провинциях запускаются беспилотники. В случае утечки информации или мошенничестве нарушители могут получить до семи лет лишения свободы.

Некоторые родители отказываются от того, чтобы их дети учились в обычных учебных заведениях, а отдают их в школы кунг-фу. Они работают по принципу пансиона, а основное время уделяется изучению этого боевого искусства, а не общеобразовательным предметам, делится Youtube-канал "За межею Кіно". Такое решение принимается, если ученик не справляется с программой, так что кунг-фу станет его билетом к успеху в будущем.

Утром все дети принимают участие в обязательной утренней линейке, которая проводится перед началом занятий. Все участники образовательного процесса выстраиваются, поднимается флаг, сообщаются новости и школьники производят зарядку. После этого все идут учиться. В течение дня ученики имеют большой перерыв, который длится один час.

Школьная форма здесь имеет определенные особенности, ведь в основном это спортивный костюм. В каждом учебном заведении будут свои особенности относительно такой одежды.

Учиться в одном классе может по 50-70 детей. Нередко дети могут не снимать верхнюю одежду на уроках, ведь в школах отсутствует отопление.

В Китае действуют строгие правила относительно прогулов. Если ученик пропустил 12 занятий – его могут исключить из школы. Здесь практикуется система наказаний и поощрений. В частности, в каждом классе есть список с оценками школьников, который висит в открытом доступе. Считается, что подобный подход мотивирует школьников. Ведь если дети не будут учиться, они не смогут поступить в университет и иметь достойную работу.

Профессия учителя в этой стране глубоко уважаемая, рассказывает директор гимназии Оксана Проскура в интервью Новой украинской школе. Педагога называют "лаошами" и это слово вызывает умиление и восхищение у родителей и детей. В то же время китайское правительство уделяет значительное внимание повышению социального статуса школьных преподавателей. Каждый год учителя сдают профессиональные тесты, а каждые три года они могут получить повышение в должности.

Во многих школах за каждым классом закреплена собственная аудитория. Так что из кабинета в кабинет ходят педагоги, а не школьники. Большое внимание в Китае уделяют физическому здоровью. Так, дети несколько раз в день выполняют упражнения по развитию и улучшению осанки, спины, рук и глаз. Особо акцентируется на том, чтобы ученики сидели прямо. В присутствии учителя школьники ведут себя тихо и дисциплинированно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учителя и ученики во вьетнамских школах имеют перерыв на обеденный сон. Дети достают бамбуковые карематы с подушками и спят прямо на полу, а педагоги могут разместиться на учительском столе или под ним. В то же время школьные преподаватели получают почасовую оплату за проведение уроков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!