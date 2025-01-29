Педагоги спят под столом, собеседование проходит в McDonalds, зарплата почасовая: украинцы поделились опытом работы учителями во Вьетнаме

Учителя и ученики во вьетнамских школах имеют перерыв на обеденный сон. Дети достают бамбуковые карематы с подушками и спят прямо на полу, а педагоги могут разместиться на учительском столе или под ним.

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Об этом рассказали преподаватели английского языка Сергей Рожанский и Алина Сарана на подкасте Виктории Ткаченко. По их словам, это правило касается всех звеньев заведений общего среднего образования. Учителя и дети приходят в школу на 7:10–7:20, поэтому где-то в 12 у всех есть перерыв на обед и дневной сон.

"Они приезжают в школу в 7:10-7:20, потом у них есть и брейк, и они едят, и у них есть обеденный сон. У всех: это будет Primary, Secondary или High school. Включая учителей. У них в классе есть сзади такой комодик, в котором лежат маленькие карематики из бамбука и подушечки. И они сдвигают все парты в одну сторону, и ложатся спать, прямо на полу. Иногда учителя могут спать на учительском столе, и это нормально. Или учителя могут спать учительской, под столом и это нормально", – делится Рожанский.

Украинцы также поделились опытом устройства на работу в обычную школу. Так, одно из собеседований проходило у McDonalds и длилось 15 минут. Кроме того, когда Рожанский пришел на встречу, у него не было педагогического опыта, а уровень его английского достигал Intermediate (средний уровень английского языка, который сокращенно называют B1). Однако для начальной и средней школы такого уровня достаточно, ведь дети учат, как правильно произносить слова в предложении.

Педагоги из европейских стран или из США имеют преимущество перед другими. Это происходит потому, что вьетнамский язык имеет короткие слова, в то время как английский более длинные. Это приводит к специфическому акценту. Поэтому учителей часто нанимают именно для того, чтобы исправить такую особенность.

Выбирают педагогов в учебные заведения специальные менеджеры по агентствам, которые выступают посредником между школой и учителем. Они также определяют график работы преподавателей по разным заведениям.

Однако в частных школах педагоги могут проходить определенные испытания. В частности, встречи с другими учителями, проведение урока для других преподавателей и сдача экзамена.

В зависимости от того, где работает учитель, будет определяться и его оплата, которая во Вьетнаме почасовая. Так, в среднем ставка в час составит 15-17 долларов (примерно 700 гривен) в государственных школах. Однако носители языка могут получать больше – 21-24 доллара (более 900 гривен).

На преподавание учителя могут брать около 60 часов в месяц и получать 1200-1400 долларов. Однако некоторые работают и по 30 часов в неделю, поэтому их зарплата удваивается.

Одной из главных задач иностранных учителей английского становится объяснение слов, чтобы у школьников развивалась ассоциативная память. Ведь когда уроки проводят местные педагоги, дети просто зазубривают слова не понимая их значения, говорит Рожанский.

В начальных классах уроки длятся 60 минут с перерывом в 5 минут, а детей обычно от 35 до 45. В старшей школе время занятий увеличивается до полутора часов с перерывом в 5 минут, однако учителя его не делают, а продолжают обучение. По словам Сараны, это огромная проблема, ведь школьники "сидят вареные" и не усваивают знания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что во Вьетнаме родители школьников просят, чтобы учителя избивали их детей линейками по рукам. В этой стране до сих пор присутствуют такие методы наказания в учебных заведениях, которые можно было наблюдать в украинских школах более 20 лет назад.

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