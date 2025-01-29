Родители сами просят учителей избивать их детей: украинцы раскрыли шокирующие факты о школах во Вьетнаме

Во Вьетнаме родители школьников просят, чтобы учителя били их детей линейками по рукам. В этой стране до сих пор присутствуют такие методы наказания в учебных заведениях, которые можно было наблюдать в украинских школах более 20 лет назад.

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Об этом рассказали преподаватели английского языка Сергей Рожанский и Алина Сарана на подкасте Виктории Ткаченко. Мужчина поделился, что стал свидетелем, когда ассистент учителя применял физическую силу к школьникам.

"Оно очень схоже с чем-то, что в наших школах было лет 20 назад. Но у них до сих пор разрешено бить детей. Не прям там бить кулаками, но использовать линейки по рукам или еще что-то. Это все же до сих пор присутствует", – говорит Рожанский.

"Для меня было наибольшим шоком, что родители позволяют. То есть там прям они могут попросить, учителям дают разрешение", – делится Сарана.

Они также рассказали, что вьетнамская школа отличается от украинской дисциплиной. Школьники должны обязательно носить форму.

Несмотря на то, что уроки длятся по 45 минут, учителя объединяют их в полтора часа. Между этим должен быть перерыв в 5 минут, но во время нее дети продолжают учиться. Педагоги даже могут не разрешить выйти в туалет в этот период.

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