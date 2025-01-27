Украинка назвала ключевую разницу между учителем в Украине и США и объяснила, почему американские дети вырастают успешными и счастливыми взрослыми

В США учитель играет роль наставника, помогающего детям развивать способности и интересы. В то же время, школа акцентирует внимание на развитии личности, социальных навыках и эмоциональном интеллекте учеников. В отличие от американских коллег, педагоги в Украине для школьников становятся авторитетами и передают знания.

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Об этом рассказала украинка Юлия Кузьмин, которая работает в американском учебном заведении, в интервью OBOZ.UA. Она отмечает, что ученики в США становятся более успешными и счастливыми взрослыми. В частности, это происходит потому, что дети лучше подготовлены к требованиям современного мира, способны быстро учиться и приспосабливаться к новым ситуациям.

"По моему мнению, выпускники американской школы все же имеют больше шансов стать успешными и счастливыми взрослыми. Поскольку они лучше подготовлены к требованиям современного мира, научены быть гибкими, адаптивными и способными быстро учиться и приспосабливаться к новым ситуациям", – говорит Кузьмин.

Кроме того, отличается и подход к обучению. Так, образование в США ориентировано на развитие индивидуальных способностей и интересов детей. В то же время, украинский предполагает набор академических знаний и подготовку к экзаменам.

"Мне кажется, в Украине учитель больше как авторитет, передающий знания ученикам, в США он часто играет роль наставника, помогающего ученикам развивать свои способности и интересы. В американской школе акцент на развитие личности, социальных навыков и эмоционального интеллекта, а украинское образование акцентирует внимание на развитии интеллектуальных способностей и наборе знаний", – добавляет женщина.

В американских школах фокус больше направлен на активное обучение, проектную работу и развитие критического мышления. Дети учатся учиться. Тогда как в Украине, по словам Кузьмин, образование направлено на теоретические знания и на подготовку к экзаменам.

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