Украинка, которая стала учителем в США, раскрыла размер своей зарплаты и назвала проблему школьников-беженцев из Украины

Украинка Юлия Кузьмин, которая сейчас проживает в США и работает учителем в украинской школе, рассказала, что получает за час своей работы 20 долларов (около 833 грн). Кроме того, она устроилась ассистентом воспитателя в детском саду, получая 17 долларов (около 708 грн). С этих двух сумм также нужно платить налог.

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В интервью OBOZ.UA Кузьмин отметила, что даже у дипломированных педагогов в американских школах зарплаты не большие. Однако есть бонусы – страховка, оплачиваемые отпуска, больничные, праздники.

Сейчас у украинки нет учительской лицензии в США, а чтобы получить диплом учителя, нужно еще 2-3 года колледжа и нострификации украинского диплома. В Украине она работала в библиотеке.

"В украинской школе получаю 20 долларов (около 833 грн) в час, трудоустроена официально, с этой суммы еще плачу налог. В садике мне платят 17 долларов (около 708 грн) в час, начинала с минимальных 16 долларов (около 666 грн) с которых также взимается налог. В украинской школе учителей хватает, учитывая ситуацию с наплывом украинцев в течение двух последних лет. Что касается садика, то в нашем постоянно есть вакантное место, потому что работа тяжелая и недооцененная материально", – сказала она.

Также Юлия рассказала, что дети из Украины, приехавшие в Штаты по программе United for Ukraine, чувствуют себя очень уверенно в украинских школах. Их уровень знания языка, истории Украины, географии и культуры не сравнить с "американскими" украинцами. Они ходят в заведения скорее для общения.

Однако у украинских беженцев есть проблемы с английским языком именно в американских школах.

"Поэтому на уроках со старшими классами (я учительница на замену, имею возможность работать с разными возрастными категориями) предлагала детям игру в переводчиков: разыгрывали сценки, будто приезжает американец в Украину, и ему нужен переводчик. Или наоборот – переводчик нужен украинцу в Америке. Ученики воспринимали такие игры на ура", – добавила Кузьмин.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Кузьмин рассказала, что в американских детских садах родители не сдают деньги на нужды заведения. Они платят дополнительно только за организацию поездок или мероприятий для детей.

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