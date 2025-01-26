Дети с температурой 38° С ходят в садик, учителя мало зарабатывают, а каникул и праздников больше, чем в Украине. Интервью с украинкой об образовании в США

До 2023 года Юлия Кузьмин работала в библиотеке в Украине, но семейные обстоятельства заставили ее сменить страну проживания. В США женщина устроилась ассистентом воспитателя в детском саду, а также учителем в украинской школе.

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В интервью OBOZ.UA Юлия рассказала о запретах в американских детсадах, домашних заданиях, кардинально отличающихся от украинских, и на что идут родительские средства. Она также объяснила, кто может работать учителем в США, какова его роль в жизни детей и с какими вызовами приходится бороться в украинской школе.

– В Украине вы работали в библиотеке, но после переезда в США устроились ассистентом воспитателя в американском садике и учителем в украинской школе. Насколько это было сложно осуществить?

– После приезда в США я сначала работала у своей родственницы няней. Было удобно вначале, когда ничего еще не знала, не имела водительских прав. Через полгода увидела объявление в одной из групп в Facebook, что нужны учителя для летнего детского украиноязычного лагеря при Украинской церкви. Там я проработала лето и познакомилась с директором школы украиноведения в Бруклине "Нова Хвилька", которая была организатором лагеря, Мирославой Роздольской. После лагеря она предложила мне присоединиться к их дружному коллективу, состоящему из бывших украинских учителей, которые в свое время эмигрировали в США.

Работу в садике нашла по объявлению в том же Facebook. Была вакансия ассистента воспитателя, на которую меня и взяли. В США, по крайней мере в штате Нью-Йорк, нет такого понятия, как государственный детский сад. Здесь они все приватные. Есть государственные программы, предоставляющие субсидии (ваучеры) для малообеспеченных семей. Возраст детей – от 1,5 до 5 лет (это в нашем садике). Слышала, что есть детсады даже от 3 месяцев, и это логично, потому что декрет здесь дают только до 3 месяцев.

Сначала работала в группе с самыми маленькими детками, от полутора лет. В садике есть детки как из семей выходцев из постсоветского пространства, так и американские. Язык общения – английский, уроки только на нем, но по просьбе родителей воспитатели могут говорить на русском. Первые полгода в беби-рум были еще тем испытанием – 16-20 детей в возрасте до двух лет (улыбается). Правда, по правилам мы работали втроем: воспитатель и два ассистента. Летом меня перевели в предшкольную группу к старшим деткам. Работаю в паре с учительницей-американкой, много учусь от нее, прежде всего – совершенствую свой английский.

– Давайте начнем с дошкольного образования. Расскажите для начала, какое расписание и занятия в детском саду?

– Наш садик работает с 7 до 19 часов с понедельника по пятницу. В каждой группе есть детки, которые приходят на семь часов. До 9 часов утра свободное время, пока все собираются. В 09:00 – завтрак, затем зарядка и время обучения (circle time). Обучение в каждой группе проводится в соответствии с возрастом. В нашей предшкольной группе воспитательница учит детей алфавиту, считаем, добавляем и вычитаем в пределах десяти. Раз в неделю есть урок наук (science), на котором мы изучаем разные страны мира, делаем химические и физические эксперименты – знакомимся со свойствами магнитов, делаем масло из молока, исследуем, какой предмет утонет в воде, а какой будет плавать, изучаем Солнечную систему и т.д.

После обучения, если погода позволяет, идем на прогулку. На заднем дворе обустроена детская площадка. Затем обед и тихий час: в младших группах с 12:00 до 15:00, в старшей с 13:00 до 15:00.

После тихого часа – время на снек (прием пищи). Кстати, отойду от темы, слово dinner означает здесь ужин, а не как нас учили в школе, что это обед. Про supper здесь никто и не слышал. Потом еще один урок – преимущественно воспитательница читает книгу или делаем какой-нибудь арт. Потом, опять же если позволяет погода, идем на улицу, если нет – время для игры в комнате.

– Есть ли так называемые домашние задания, как в Украине, когда родителям нужно что-то нарисовать с ребенком, собрать каштаны, сделать аппликацию и т.д.? Когда вечером дети вспоминают, что нужно было нарвать листочков в парке или нарисовать семью. Конечно, это положительно влияет на отношения родителей и детей, но если мама или папа устали с работы, есть много дел, а ресурса – нет. Нормально ли это?

– Что касается начальной школы (elementary school), которую оканчивает в этом году моя дочь (5-й класс), домашние задания им задают в понедельник и проверяют в пятницу. Ребенок сам решает, сделать все за один день или растянуть "удовольствие" на всю неделю. Виктория делает все в понедельник и всю неделю после школы имеет свободное время.

Домашнее задание рассчитано так, чтобы ребенок тратил на него не более 40 минут в день. Остальное время дается на посещение секций, отдых и семейное время. Если учитывать нашу конкретную ситуацию, то я помогаю дочке с английским (первое время приходилось помогать больше, теперь уже меньше, потому что есть значительный прогресс с языком). Несколько раз в год есть так называемые проекты, когда после прочитанной книги или изученной темы нужно изготовить собственную обложку из прочитанной книги, 3Д-макет из любимой сценки или какой-либо научный проект.

Каждый раз дочь справляется сама, но стоит сказать, что учителя очень помогают и направляют каждого ученика при необходимости. Родителей приглашают уже на презентации этих проектов, чтобы они могли порадоваться за своего ребенка. И учителя также гордятся каждым достижением учеников, потому что это прежде всего их заслуга. Не уверена, в каждой ли школе так, или это нам повезло со школой.

Относительно садика, в котором работаю, мы также задаем домашнее задание в старшей (предшкольной) группе. И это обычно повторение пройденного материала. Иногда можем попросить родителей собрать вместе с детьми осенние листочки или камни для разрисовки, и родители обычно радостно отзываются на такие просьбы. По моим наблюдениям, в США оба родителя пытаются уделять детям одинаковое количество своего времени. И рассматривают времяпрепровождение с детьми больше как свое преимущество, а не как обязанность. Во многих американских семьях партнеры пытаются разделить ответственность поровну во всех аспектах жизни, включая уход за детьми, домашнее хозяйство, работу, финансы и свободное время. На мой взгляд, именно во взаимоподдержке скрывается их секрет ресурсности.

– При Министерстве образования и науки Украины открыли детский сад для детей сотрудников. Таким образом будет происходить пилотизация реформы дошкольного образования. Есть ли у вас что-нибудь подобное?

– Не слышала о таком, но здесь есть сады домашнего типа Family Child Care Homes или Home-Based Child Care. Это когда один человек, обычно это женщина, ухаживает за детьми в своем доме. Такой садик должен получить специальную лицензию и отвечать требованиям государства по уходу за детьми.

И вообще здесь все, что касается детей, – под пристальным контролем государственных органов, инспекторов по безопасности, здравоохранению и образованию. В нашем садике также весь год проходят постоянные проверки всех возможных инстанций.

– В сети возникла дискуссия из-за видео из сада в Дании, где дети радостно играют в грязи. А сколько времени проводят на улице американские дети?

– В начальной школе обучение начинается в 08:40 и заканчивается в 15:00. Если погода позволяет, дети выходят на улицу на 20 минут посреди дня на обед или после ланча. В садике мы гуляем два раза по 30-60 минут до и после обеда, в зависимости от погоды. Я читала о практике игры в лужах в Дании и сказала бы, что американские родители скорее согласились бы на такое, но, конечно, после предупреждения и принятия всех мер безопасности.

– Какие запреты в детском саду? Существует ли практика, когда родителей привлекают к сбору средств? На что вообще сдают родители и как празднуют дни рождения в садах?

– Работа детских садов здесь, в частности в штате Нью-Йорк, регулируется несколькими законами и отделами: законом об уходе за детьми, законом об образовании, отделом здравоохранения и психического здоровья города Нью-Йорк, отделом образования города Нью-Йорк. Эти законы устанавливают требования к персоналу, безопасности, здравоохранению и образованию.

Основные запреты в детских садах США предусматривают:

запрет на физическую силу;

запрет на пищевые продукты с орехами (чтобы не допустить аллергических реакций, у нас на видном месте висит список запрещенных продуктов, если таковые есть, для каждого ребенка);

запрет на домашних животных, чтобы не допустить возможных укусов и аллергических реакций.

Что касается привлечения к сбору средств, в нашем садике деньги родители платят дополнительно только за организацию путешествий или мероприятий для детей (выпускных или других празднований в ресторанах по желанию). К примеру, когда мы праздновали День благодарения, взрослые могли принести детям еду для праздничного стола.

Что касается празднования дней рождения в нашем садике, то обычно родители несут пиццу, торт или кексики, также часто заказывают аниматоров, которые развлекают детей в группе.

– В Украине, особенно в частных садах, распространена практика, когда воспитатели почти каждый день снимают процесс воспитания и обучения детей и сбрасывают родителям в Viber или Telegram. Как с этим в США?

– Да, у нас также есть специальное приложение для коммуникации с родителями. Каждый день сбрасываем фотографии и видео. Я считаю, что это прекрасно, что есть такая возможность для родителей – наблюдать за своими детьми, когда они не рядом.

– В странах мира приобретает популярность практика отсутствия игрушек во время пребывания детей в детском саду, чтобы предотвращать зависимость. Что по этому поводу вы думаете?

– Интересная идея, но не представляю, как бы это можно было организовать на практике, например в нашем садике. Для того, чтобы дети имели возможность креативить и самостоятельно создавать средства для игры из других материалов, нужно создать условия. Такой способ можно внедрить в летних лагерях, когда дети находятся в основном на улице. Кроме того, лично я не вижу никакой угрозы от игрушек для детей, по крайней мере, от тех, которыми они играют в нашем саду.

В основном мы используем разные конструкторы, LEGO, пазлы, девочки охотно играют детской кухней и куклами с одеждой, для мальчиков всегда интересны машинки и игрушечные дороги, хотя нередко мальчики "куховарят" для кукол, а девочки гоняют на игрушечных машинах! Для меня это больше об организации свободного времени, безопасного и интересного, для детей в ограниченном пространстве.

– Как разрешают конфликты в садике между детьми? Работают с драками?

– Если конфликт обошелся без телесных повреждений, тогда проводим беседу с детьми и дальше следим за виновниками. На практике дети после ссоры или потасовки сразу продолжают играть, будто ничего и не бывало. Если есть царапины, укусы, кровоподтеки или другие следы конфликта, мы вынуждены сообщить родителям. Бывало и такое, что расследование доходило до поднятия записей с камер наблюдения, которые на каждом шагу в садике, но это больше об адекватности самих родителей.

– Болезни – отдельная тема. Например, европейцы не считают насморк диагнозом и приводят детей в садик с соплями. Как с этим в США?

– Да, насморк – это не болезнь, но американцы пошли еще дальше: температура ниже 100.4 F (+38° C) не считается высокой температурой и поводом держать ребенка дома. Нередко родители дают жаропонижающие препараты утром и приводят в садик, а уже к вечеру температура у ребенка повышается. Однако это обусловлено безысходностью: часто на работе дают всего пять дней больничного в год, и, если у тебя еще и не один ребенок, вписаться в эти рамки просто невозможно.

Хотя здесь есть одно заболевание, о существовании которого я и не слышала в Украине. Здесь его называют pink eye ("розовый глаз" дословно). Это не наш ячмень. Это когда глаз у ребенка закисает и краснеет. Считается очень заразной болезнью, поэтому при первых симптомах мы ребенка изолируем от других и сообщаем родителям. Лечат обычно глазными каплями с антибиотиком.

– Какая основная задача украинской школы в США?

– Основная задача этой и подобных школ в Нью-Йорке и других штатах – научить студентов, которые в большинстве уже родились в США, говорить, читать и писать на украинском языке и знать украинскую историю и традиции. Каждую субботу проводятся шесть уроков – украинский язык, литература, история, география, культура, рисование и музыка. Есть классы с киндергартен (от трех лет и до выпускного десятого класса).

После уроков действует наша организация "Пласт" для желающих. Также постоянно проходят репетиции и готовятся сценарии на все украинские праздники.

– Есть ли в украинской школе дети-переселенцы? Как прошла их адаптация и с какими испытаниями пришлось столкнуться?

– В украинской школе есть дети, приехавшие по программе United for Ukraine. Именно в украинской школе, мне кажется, они чувствуют себя очень уверенно по сравнению с родившимися уже в США. Ведь уровень их украинского языка, знаний по истории Украины, географии и культуре не сравнить с "американскими" украинцами. Дети-беженцы посещают школу скорее для общения и времяпрепровождения со "своими".

У них больше проблем в американских школах с английским. Поэтому на уроках со старшими классами (я учитель на замену, имею возможность работать с разными возрастными категориями) предлагала детям игру в переводчиков: разыгрывали сценки, будто приезжает американец в Украину и ему нужен переводчик. Или наоборот – переводчик нужен украинцу в Америке. Ученики воспринимали такие игры на ура.

– Каково основное отличие между американской и украинской системами образования?

– Основное отличие между американским и украинским образованием – в подходах к обучению. Американское образование ориентировано на развитие индивидуальных способностей и интересов учеников, тогда как украинское образование – это больше о наборе академических знаний и подготовке к экзаменам.

Также следует отметить, что в американских школах фокус больше на активное обучение, проектную работу и развитие критического мышления. Учат уметь именно учиться. Украинское образование больше ориентировано на теоретическое обучение и, опять же, на подготовку к экзаменам, тестам.

Ну и о роли учителя. Мне кажется, в Украине учитель больше как авторитет, передающий знания ученикам, в США он часто играет роль наставника, помогающего ученикам развивать свои способности и интересы. В американской школе акцент на развитие личности, социальных навыков и эмоционального интеллекта, а украинское образование акцентирует на развитии интеллектуальных способностей и наборе знаний.

Поэтому, по-моему, выпускники американской школы все же имеют больше шансов стать успешными и счастливыми взрослыми. Поскольку они лучше подготовлены к требованиям современного мира, они научены быть гибкими, адаптивными и способными быстро учиться и приспосабливаться к новым ситуациям.

– Какая зарплата у учителя? Хватает ли персонала?

– Зарплаты даже у дипломированных учителей в американских школах считаются небольшими. Но для них есть хорошие бонусы – страховка, оплачиваемые отпуска, больничные, праздники. Я, к сожалению, не являюсь пока дипломированным учителем, не имею учительской лицензии, поэтому в ту когорту не вхожу. Чтобы получить диплом учителя, мне еще нужно 2-3 года колледжа, после – нострификация моего украинского диплома, а это время и кругленькая сумма. Хотя в будущем все же рассматриваю обучение с возможностью трудоустройства в американской школе. Как выяснилось, мне это нравится!

В украинской школе получаю 20 долларов (около 833 грн) в час, трудоустроена официально, с этой суммы еще плачу налог. В садике мне платят 17 долларов (около 708 грн) в час, начинала с минимальных 16 долларов (около 666 грн), с которых также взимается налог. В украинской школе учителей хватает, учитывая ситуацию с наплывом украинцев в течение двух последних лет. Что касается садика, то в нашем постоянно есть вакантное место, потому что работа тяжелая и недооцененная материально.

– Юля, а как адаптировался за два года в США ваш ребенок?

– Виктории тяжело, потому что в школе у нее нет друзей. Сама школа хорошая, но в ней нет никого украиноязычного или хотя бы русскоговорящего. Поэтому сначала не нашла друзей из-за языкового барьера, теперь, когда язык подтянула немного, уже закрылась, наверное, потому что дети между собой передружились, а она осталась в стороне.

Хотя мне нравится, что здесь каждый год классы расформировывают и с нового учебного года создают из параллели два новых класса, рандомно набирая в них учеников. Каждый год другой учитель тоже. Возможно, это только в начальной школе так.

В академическом плане Вике нравится, она имеет математический склад ума, поэтому по математике и наукам проблем нет. Вот с английским немного сложнее было. В школе они много читают и пишут произведения по прочитанному. А заставить ее читать – еще та задача, причем на украинском тоже. В Украине Вика проучилась два с половиной года. Ходила в лицей, где учились по программе "Интеллект Украины". То, что мы успели пройти, мне очень понравилось. Хотя приходилось сидеть с ней, помогать с домашними заданиями, особенно с письмом. Очень нам нравился предмет "Я познаю мир". Помню, как она во втором классе разъясняла мне структуру молекулы, таблицу Менделеева, химические формулы. Я была шокирована, а они это все изучали с помощью мультиков, и было много разного визуала. В США математика по другому излагается, некий совсем другой подход. Здесь они первый семестр уделяют гуманитарным предметам, второй – математический.

– С какими вызовами вам пришлось столкнуться в другой стране?

– Работая в украинской школе "учителем на замену" и классным руководителем седьмого класса, столкнулась с проблемой заинтересовать детей изучать Украину. Сложность заключалась еще в том, что это для студентов шестой учебный день недели, и заставить их что-то учить и запоминать не так просто, поэтому ставлю себе целью именно заинтересовать, открыть что-то новое, порой шокировать какими-то интересными фактами, о которых они никогда не слышали и нигде бы здесь не услышали.

Для этого приглашаем гостей в школу на разные торжества, в том числе и высокопоставленных: сенаторов, политиков, директоров американских школ. Также, например, в прошлом году ученики нашей школы присоединились к торжественному шествию, организованному к 90-летию памяти жертв Голодомора и геноцида 1932-1933 годов. Огромная колонна с украинской символикой и колосьями шла по улицам Манхэттена, привлекая внимание к нашим проблемам и вызовам настоящего времени. Это то, что должна делать и делает украинская диаспора в Нью-Йорке, потому что, кстати, среднестатистический американец иногда сомневается, является ли Украина вообще суверенным государством!

Но основным вызовом для меня является нехватка времени на дочь. У нее в школе очень часто устраивают открытые уроки, на которые приглашают родителей, и все посреди рабочего дня. К тому же, чтобы отпроситься на работе, нужно найти замену на это время, а персонала, как я уже говорила, не хватает. Я была вынуждена побороть один из своих страхов – сесть за руль. Месяц назад получила водительское удостоверение.

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