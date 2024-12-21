'Родителей сажают в тюрьму за прогулы детей'. Украинка – о бюрократии в Германии, проблемах с кружками и о том, на что хватает зарплаты учителя

Бывшая украинская журналистка Полина Новикова уже почти три года вместе с сыном проживает в небольшом городке в Баварии, куда вынуждена была бежать после полномасштабного вторжения России в Украину. В первой части интервью она рассказала OBOZ.UA о главных отличиях нашей и немецкой систем образования, призналась, как ей удается работать в Германии учительницей без диплома международного образца, а также назвала проблему, с которой сталкиваются там почти все юные украинцы.

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Во второй части разговора поговорим подробнее об учебном процессе, особенностях государственного и частного образования, школьном питании и о том, на что хватает зарплаты учителя в Германии. Как происходит оценка знаний? Почему в немецкой школе лучше не прогуливать? Что не так с кружками? Об этом и вообще о жизни в Германии, известной своей бюрократией, читайте дальше.

– Полина, расскажите, пожалуйста, как в Германии проходит первый день учебного года?

– Если мы говорим о первоклассниках, то это обычно настоящий праздник. Нет никаких линеек. Дети приходят в школу с конусообразными картонными пакетами "шультюте" (Schultüte), которые готовят им родители, фотографируются, развлекаются. Пакеты наполнены конфетами или канцелярскими принадлежностями. Можно купить, конечно, готовый конус, но родители любят делать их самостоятельно. Это целый процесс!

Относительно других классов. В первый день редко бывает обучение. Дети просто приходят в школу, обнимаются и общаются с друзьями, знакомятся с новыми одноклассниками или учителями. Но также нет линеек, никаких указаний, кому как одеваться. Иногда, кстати, по желанию родители могут организовать маленький праздник на улице возле школы. Приезжает фургончик, где продают разные напитки за символические 1-2 евро (44-88 гривен). Родители, со своей стороны, делают, например, хот-доги или еще что-нибудь.

– Какая система оценивания в школах Германии? Сколько предметов у учеников ежедневно?

– Я работаю в начальной школе – здесь шестибалльная система оценивания. Шесть баллов я еще не встречала, поэтому будем считать, что она пятибалльная. Но все не так, как в Украине, потому что "1" – самая высокая оценка, а "5" – это очень плохо.

В первом классе оценивания почти нет, просто проверяют, выполнено ли домашнее задание, и ставят смайлик. Оценки начинаются со второго класса, и то по желанию учеников. К примеру, у нас с сыном было собрание с учительницей. Она сидела с ним за одной партой, а я и другие родители где-то на заднем плане, и спрашивала, комфортно ли ему в классе, как обучение. Интересовалась, что нравится, а что нет, что мой сын хотел бы изменить и комфортно ли ему будет, если она будет ставить оценки. Были дети, которые говорили, что не готовы, так учительница продолжала ставить им смайлики. Но со второго класса уже все серьезнее. Интересным является оценивание домашних заданий. Все ограничивается галочками – выполнено или не выполнено. Непосредственно оценки никто не ставит. Как и на уроках. Оценивают контрольные работы и пробы (тесты).

В конце четвертого года обучения ребенку выдают табель, по которому уже понятно, куда он может идти дальше. Например, чтобы продолжить обучение в гимназии, нужно набрать средний балл 2,33 по трем предметам (планку сейчас повысили, потому что раньше было 2,66) – математике, немецкому языку и аналогу предмета "Я познаю мир".

Что касается расписания. Его составляют так, чтобы у первых классов было не больше четырех предметов. То есть обучение начинается в 08:00, заканчивается (если мы говорим о первоклашках) в 12:20. Но важно, чтобы дети были на месте за 15 минут до начала урока, то есть около 07:45. Во втором классе уроков немного больше, но я не видела, чтобы их было более 6.

– Сколько времени продолжаются уроки и перерывы?

– Важно заметить, что в немецкой школе нет уроков по 45 минут, как у нас. Это скорее напоминает пару в университете. То есть 1 час 30 минут. Далее следует большой перерыв продолжительностью 20 минут. Снова пара. И тогда уже перерыв 15 минут. Вернее 10, но звонки специально настроены таким образом, что, например, когда звонит звонок, у детей есть еще 5 минут, чтобы добежать до класса, переодеться.

Здесь такая система: когда ученики приходят в школу, они всегда переобуваются. Это не зависит от сезона. У них должна быть обувь для школы и обувь для улицы, отдельно – для спорта.

Все перерывы проходят на улице. Например, в нашей школе три первых класса, три третьих и три четвертых. И территория обустроена так, что по обе стороны есть двор. И вот дети делятся между собой, кто в каком дворе проводит время. Иногда даже официально составляют расписание. Дети всегда на улице! Исключение – это когда уже идет сильный дождь или снег, т. е. неблагоприятные погодные условия. У детей есть еще запас времени добежать до класса, переобуться и спокойно ждать начала урока.

На большой перемене ученики могут сходить поесть. На территории школы есть небольшой буфет, где продают только хлебобулочные изделия. От пекарни приезжает небольшой фургон, в школу заносят булки и продают по смешным ценам. В магазинах такие хлебобулочные изделия стоят значительно дороже. Насколько я понимаю, это спонсирует непосредственно власть.

– Расскажите подробнее о питании в вашей школе. Сколько стоит примерно стандартный обед для ребенка?

– Столовая рассчитана на тех детей, которые ходят на группу продленного дня. Нет такой системы, как у нас, что можно зайти что-то приобрести. Питание оплачивают родители, но если в семье низкий доход, оно может быть бесплатным, потому что оплату возьмут на себя социальные службы.

На сегодняшний день полноценный обед стоит 3 евро 80 центов (около 167 гривен), при этом я неоднократно видела, как дети берут добавку. Официально нигде не прописано, что можно так делать, но им никто не отказывает. Обычно на обед – суп, второе блюдо, салаты без майонезов, просто овощи и десерт. Мне нравится, что учитывают эмиграционный состав школы и всегда, например, мясо и гарнир идут отдельно, а можно заказать только макароны. Есть много местных блюд, есть интернациональные – лазанья, болоньезе, греческие блюда...

– А украинская кухня есть?

– Нет, украинскую пока не ввели. Было даже анкетирование, где спросили, что хотят есть наши дети. Они, конечно, написали "борщ", но, наверное, еще рано для него...

– Как в общем приняли вас учителя и ученики? Были ли ситуации, когда вас унижали или, как признавалась беженка из Запорожья, также проживающая в Германии, что чувствовали себя второсортной?

– Не замечаю негатива, вот без преувеличений, ни разу не было такого ощущения. Меня хорошо приняли и учителя, и просто множество людей. Немцы не понимали, что такое Украина. Как сейчас помню, стояла на остановке и рассказывала учительнице моего сына о том, что Украина – очень современная страна. Например, что такое приложение Дія, "пугала" немцев тем, что там можно за две минуты сделать справку, получить какую-то поддержку. Они были удивлены, увидев, какой у меня телефон. Я объясняла, что это за заработанные деньги, то есть не подарок. Даже озвучила размер своей зарплаты, которая у меня была накануне войны, хотя немцы не любят говорить о цифрах. Но я это специально делала для того, чтобы они понимали, какой у меня был уровень жизни до начала полномасштабного вторжения РФ. Мне нравилось наблюдать эту реакцию.

Еще, например, я рассказывала, как долго мы собирали на авто, десять лет экономили и смогли приобрести то, которое хотели. Сначала приходилось объяснять, что украинцы бежали не от бедности, а от войны. Мне удалось донести идею, что человек, обладающий какими-то знаниями, может работать в любой стране, и не обязательно выбирать работу, которая не нравится.

Знаете, у меня присутствует немного синдром самозванца (улыбается). На тренингах по повышению квалификации (Fortbildung), где сидели местные учителя, то есть даже эмигрантов не было, думала: "Боже, что я здесь делаю?" Но как-то быстро себой овладела и потом – бац! – уже стояла у доски и объясняла, как преподаю немецкий язык! Маркером рисовала схемы, рассказывала об играх, которые придумала для детей! Потом садилась и думала, что это было (улыбается).

– Кто обеспечивает школьников тетрадями и учебниками?

– Обеспечивает, в принципе, школа, но есть позиции, которые она не оплачивает. К примеру, по учебному плану централизованно заказывает учитель – родители сдают средства на тетради ему.

В первом классе обычно это немного дороже – придется выложить около 100 евро (4370 гривен), но учитель закупает все, родителям остается только приобрести рюкзак, пенал, канцтовары. Второй, третий класс – дешевле. Например, мой сын сейчас учится в третьем классе, так в этом году я заплатила всего 45 евро (неполных 2000 гривен). Также раз в квартал нужно сдать около 5 евро (219 гривен) на ксерокопии для обучения. Но сейчас есть распоряжение о защите окружающей среды. Поэтому школы практически отказались от тетрадей, вместо этого переходят на формат планшетов.

Если семья на социальных выплатах, то опять же за это платит организация, которая обеспечивает тех, у кого небольшая прибыль. Директор школы, где я работаю, устраивала акции, какие-то чтения, где немецкие школьники таким образом зарабатывали карманные деньги. Детям, у которых не было куртки или зимней обуви, дарили сертификаты на поход в обувной магазин или магазин одежды. Она все это замечала, но просила также, чтобы и я подсказывала.

– А как в немецких школах относятся к прогулам?

– Все серьезно настолько, что если ребенок не пришел в школу и нет сообщения от родителей, ему сразу звонят. Если родители не выходят на связь, могут и полицию вызвать. Потому что школа – это Pflicht, это обязанность. Это не так, как у нас: можно прийти, можно не прийти. И если ребенка нет в школе и отсутствует информация о его состоянии, это повод задуматься, что с ним что-то случилось. То есть его права не выполняются, родителями в том числе.

Приведу интересный пример, о котором часто говорили еще лет десять назад. Во время каникул все авиабилеты массово дорожают. Это правда, я сама проверяла. Я никуда не летала, но мне просто было интересно. Они дорожают втрое. То есть если один билет, например, стоил 150 евро (6561 гривня), он будет стоить все 500 (21 870 гривен), и это только на одного человека.

И очень хитрые родители решают, например, улететь на день-два раньше. По правилам можно взять разрешение у директора школы, что он/она проинформирован, что ребенок раньше уходит на каникулы. Даже форма справки такая существует. Но есть категория родителей, которая не хочет это афишировать. Они покупают билет втрое дешевле, едут в аэропорт, а там – полиция, которая сразу выписывает штраф. И здесь такая система: если ты два или три раза получаешь этот штраф – а штраф немаленький (может быть до тысячи евро!), в третий раз могут спокойно посадить кого-то из родителей в тюрьму. То есть это не шутки, это реальная система.

Поэтому в Германии очень внимательно относятся к отсутствию. Если вы предупредили – без проблем. Раньше было такое же правило, как и у нас, что три дня можно пропускать обучение без справки. А с четвертого дня нужно уже иметь справку. Но где-то в начале года директор нашей школы написала всем письмо о том, что теперь отменяется норма о трех днях. Чтобы не перегружать медицинскую систему. Я сама с таким сталкивалась: приходишь к врачу, а там сидит 20 школьников, чтобы взять справку...

Если ребенок себя плохо чувствует, не болеет чем-то тяжелым вроде ковида или ветряной оспы, скарлатины, разных групп гриппа, то родители должны просто предупредить о его отсутствии – через портал. В таком случае справка не требуется. Хотя бывают случаи, что у некоторых детей учителя такие справки требуют, если их не было больше трех дней. Почему? Потому что бывают разные родители, действительно, и только учительница знает, какая ситуация дома.

– Какая в Германии система внешкольного образования? Действуют ли на территории школы кружки и как они работают?

– Это немного моя боль. Все время есть стремление переехать в больший город. Но здесь столь невероятная природа и чистый воздух… Мне хотелось бы, чтобы у ребенка был больший выбор секций. Например, продленный день здесь длится до 16 часов, есть небольшой креативный кружок, где что-то делают, вырезают, готовят какое-то душистое масло для салата, то есть идеи различные. Есть спортивный кружок, где разные настольные игры, есть еще творческий. Очень любительский характер этих кружков. Английский язык, какой-нибудь паркур, кружок конструирования LEGO вообще найти нереально. Конечно, в больших городах это все есть, а в маленьких чуть ли не катастрофа. Не ты выбираешь кружок, а кружок выбирает тебя.

Но Бавария – это о футболе, о хоккее. Даже в нашем городке есть ледовый зал, где тренируется местная команда. Также очень большой стадион для футбола.

К примеру, мой сын играет в большой теннис, и что важно сказать – это все доступно, почти бесплатно, в Киеве я бы никогда не смогла себе такое позволить. А тут даже я в 37 лет пошла заниматься теннисом, потому что поняла, что не смогу от этого отказаться. Также есть плавание. Но если в Украине мы привыкли посещать занятия три-четыре раза в неделю, то проблемой всех кружков в нашей местности является то, что они раз в неделю. Может, это неплохо, потому что есть выбор и, главное, ребенок занят...

Если ребенку нравится заниматься, а родители не могут оплатить, он все равно посещает. Никто у него не спросит, где деньги.

– Отличается ли бесплатное образование от получаемого в частных учебных заведениях? Какова стоимость в частных?

– Интересно то, что в частных заведениях зарплата учителя или воспитателя ниже, чем в государственных. Поэтому все и пытаются попасть именно в государственные. Такие правила. Мне повезло, потому что когда мы с сыном приехали в Баварию в 2022 году, в школе, где я сейчас работаю, был дефицит кадров.

В государственных заведениях обучение бесплатное, а уровень образования ничем не хуже, чем в частных. В частные обычно идут дети послов или те, у кого родной язык – английский. Частные заведения в основном в больших городах. Ну, например, в городе с населением 40-60 тысяч человек уже можно найти детский сад Монтессори, который обойдется родителям в 200 евро (8750 гривен) в месяц.

Но особенность частных заведений в том, что когда ты зайдешь на их официальный сайт, то ценника не увидишь, потому что... ситуация с каждым ребенком индивидуальная. Условно: ты можешь рассказать, что бежал от войны, получаешь соцвыплаты – тебе пойдут навстречу, возможно, даже будет спонсорство. Бывают скидки и т. д. То есть все решается в индивидуальном порядке

Подавляющее большинство немцев все-таки посещают государственные учреждения. Притом что люди разные: есть очень зажиточные, есть меньше. Но все равны и ходят в Grundschule (начальная школа).

– Не могу не спросить: приходилось ли пересекаться с россиянами в городке, где вы проживаете?

– Пересекалась, конечно. Мне кажется, что очень часто диктует место, где находишься. У нас небольшой город с населением 11 тысяч человек. Раньше я жила в Печерском районе Киева, мне кажется, он превышает по количеству. Поэтому я понимаю, что здесь люди ведут себя совсем по-другому – все толерантные и дружеские. Если что-то плохое происходит, то слава разносится очень быстро, поэтому у меня нет негативного опыта. Я стараюсь общаться только с теми, кто адекватен и кто придерживается позиции, которая мне нужна.

Здесь еще проблемы с идентификацией, поскольку они называют себя "русскими немцами". Есть такие, что жили на постсоветском пространстве или еще в Советском Союзе и потом вернулись в Германию, то есть немцы, которых насильно переселили. Поверьте, не все из них называют себя русскими. Да, они говорят на русском языке, потому что кроме немецкого и русского, больше ничего с детства не знали, но большинство из них очень помогало и даже сейчас помогает украинцам.

– Сколько средств нужно, чтобы удовлетворить базовые потребности? Насколько там высокие зарплаты?

– Зарплаты высокие, если брать минимальный доход на сегодняшний день. Это около 13 евро (около 570 гривен) в час без налогов. Все зависит от того, какой налоговый класс. Худшая ситуация – это 10 евро (438 гривен) в час чистыми. К примеру, взять восемь часов в день, сорок в неделю – получается 1600 евро (около 70 000 гривен) в месяц. Приблизительно столько я зарабатываю. Если жить в небольшом городке, работать, иметь партнера, в принципе, это вполне нормальные средства. Потому что у нас даже цены в супермаркетах, если сравнивать со столицей или миллионными городами, ниже.

Но с жильем немножко не повезло – в плане, что живем в туристическом городке, рядом с баварским лесом и австрийскими Альпами. А дальше еще чешские горы. Говорят, это город трех рек и трех стран – многие стремятся переехать сюда жить. Мы живем где-то в 200 километрах от Мюнхена, и люди, работающие удаленно, арендуют жилье здесь, потому что более дешевая недвижимость. Но я не могу сказать, что она совсем дешевая. Цена за однокомнатную квартиру – примерно 500-600 евро (максимум 27 000 гривен) с коммунальными услугами, а двухкомнатная или трехкомнатная – около 800 (35 000 гривен).

– В Португалии, к слову, сейчас еще дороже. В вашем Telegram-канале читала советы, как дешево путешествовать по стране. Удается ли откладывать деньги на поездки?

– В принципе, удается. Но я такой человек, что люблю сама прочитать все, что нужно, и уехать. Когда мы здесь жили первый год, не знаю, была ли это депрессия у сына или шок, как у всех, но пыталась именно такими поездками его как-то из этого состояния вытащить. Тогда нам еще удалось приобрести Deutschlandticket по акционной цене 9,99 евро (437 гривен) – это такой общий проездной на все виды транспорта по Германии. Мы поставили себе цель – каждые выходные куда-то ехать. Таким образом мы посмотрели все, что находится в Баварии, и это реально было очень дешево. Сейчас этот проездной стоит уже 49 евро (2143 гривни) в месяц, но с ним можно даже в приграничные города Нидерландов, Бельгии, Франции.

Мне кажется, что только очень ленивый человек не путешествовал. Когда украинцы приехали, не у всех были сбережения, и многие жили на социальную помощь, но некоторые смогли скоординировать свои финансы так, что у них еще оставались деньги на путешествия. Конечно, это не были роскошные отели, но не все немцы понимали, как это происходит. На самом деле украинцы настолько находчивы в плане сбережений, что это не какие-нибудь махинации, как кто-то думал или еще что-то, – нет, просто мы в Украине научились экономить. У меня была привычка ходить в маркеты на скидку, даже имея хорошую стабильную зарплату. Я верю в то, что эта привычка присутствует и у других украинцев, и именно поэтому они путешествуют, а не потому, что им много денег здесь дают. Нам хочется видеть что-то новое, отвлекаться, показывать детям другую жизнь. Поэтому я много путешествовала и сейчас тоже стараюсь, хотя времени немного из-за очень плотного графика.

– Легко ли записаться на прием к врачу? Как с медициной в Германии?

– Да, слышала много критических отзывов, потому что уже более двух лет являюсь волонтером чата помощи "Украинцы и Германия". Я верю, что есть такая ситуация, особенно в больших городах, но опять же мне повезло, что живу именно в этом небольшом городке. Так получилось, что наш семейный врач – это родственник моей подруги, которая помогла мне, когда мы приехали в Германию. Например, я пишу ему на WhatsApp или на какой-то другой мессенджер, и он отписывает, когда можно прийти.

Мне кажется, такая модель не только в Германии, но и в США, Канаде. Если что-то срочное, то всегда примут, может, придется подождать 20-30 минут, максимум два часа. На прием к стоматологу, если не болит, время ожидания значительно дольше – от трех до шести недель. Узкие специалисты, такие как дерматолог или эндокринолог, примут через две-шесть недель. Даже несмотря на то, что есть направление от семейного врача. К тому же у них существует распределение: например, есть не просто эндокринолог, а именно диабетолог, то есть это специалист, работающий с риском. Я не могу жаловаться на медицину, потому что не было ни разу, чтобы нам не помогли.

– А с какими проблемами в общем пришлось столкнуться? Многие, к примеру, жалуются на бюрократию.

– Да, но для меня бюрократия – это защита от взяточничества, потому что еще когда я работала журналисткой в Украине, часто были материалы именно о взяточничестве, коррупции. Я долго думала, как можно это побороть, но приехав в Германию, поняла, что все кроется в бюрократии. Конечно, немцы не в восторге от нее, даже извиняются, когда на работе что-то подписываешь. Но я отвечаю, что это очень круто, и они обычно удивляются. Я согласна подписывать эти бумажки, потому что буду знать, что сделаю все по закону.

Здесь очень многое посвящено теме коррупции в других странах, я думаю, что не для того, чтобы критиковать, а чтобы немцы понимали, что им в определенной степени повезло. Хотя не говорю, что ее здесь вообще нет...

– Не жалеете о своем выборе остаться в Германии?

– Это не окончательный выбор, а на ближайшее время… Знаете, мне казалось, что я завтра уже еду домой с сыном. И вот жить в таком состоянии, когда нет неопределенности, – это самое ужасное, что может быть.

Поэтому просто решила, что если есть такой шанс, то я его использую, тем более что когда-то мечтала о жизни и учебе в Германии. Здесь эта возможность сама пришла, поэтому, честно, я не жалею. Но это все не ради моих амбиций, а только для сына, потому что мне кажется, что немецкое образование действительно качественное, даже если говорить о школьном. Я понимаю, что в девять лет смешно решать, но мой сын такой целеустремленный, даже уже выбрал направление и в какой университет хотел бы поступить (улыбается). Поэтому для меня приоритет – мой ребенок, ради которого, собственно, уехала.

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