'Здесь никто не пугает детей директором'. Украинка – о школах в Германии, работе учительницей без диплома и странной ситуации с английским языком

Бывшая журналистка Полина Новикова, как и большинство украинских женщин, после 24 февраля 2022 в целях безопасности уехала с ребенком из Украины. В Баварии (Германия) она почти сразу начала работать учительницей.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA Полина призналась, как ей это удалось без соответствующего диплома международного образца, назвала главные отличия между украинской и немецкой системами образования и рассказала, с какой проблемой чаще всего сталкиваются дети мигрантов. Об этом и многом другом – в первой части интервью.

– Полина, как так получилось, что вы пошли работать в школу, не имея нужного документа?

– Это был счастливый случай, как мне кажется. Когда мы приехали, в баварской школе как раз были каникулы. Они обычно продолжаются между апрелем и маем. Женщина, предоставившая мне убежище, сказала, что "мы идем в школу". Я сначала подумала, что сына устраивать (улыбается).

С директором мы поладили сразу. Она предложила мне работу, но я попросила, чтобы это было на волонтерских началах, ведь считала, что через неделю мы с сыном вернемся в Украину. Но я проработала с нашими детьми с мая по июль, а в сентябре получила более-менее серьезный контракт – 18 часов в неделю. Как раз тогда работали интеграционные классы не только для детей из Украины, но и для учителей, независимо от того, есть у них соответствующее к баварскому образование или нет. Сейчас у меня уже третий контракт.

В университете в Украине нам говорили, что с нашим образованием любая дверь в Евросоюзе будет для нас открыта, но, как оказалось, не в Баварии, потому что это как страна в стране, здесь свои отдельные законы. Была немного разочарована, ведь всегда считала, что диплом магистра филологии – это круто. Когда в школе узнали, что имею диплом с отличием, то попросили отправить и подтвердить. Очень долго ждала, ведь это не диплом международного образца, предлагали какие-то длинные пути, которые к тому же не дают гарантии... Но мне повезло с руководством. Я еще не встречала таких директоров школ. Она спрашивала о моих целях, на что я отвечала, что останусь, пока идет война, пока сын ходит в школу. И с того момента отношение ко мне изменилось.

– Вы работали журналисткой в Украине, а стали учительницей в Германии. Хватило ли этого знания немецкого языка для работы?

– Так сложилось, что я в жизни учила не те языки, которые хотела. Сначала был английский – универсальный язык, который, я считаю, нужно знать. Во время учебы в музыкальном институте изучала итальянский – так называемый язык музыки. Это тоже важно, ведь ты должен петь оперу и понимать суть слов, а не просто бездушно что-то мурлыкать. Затем в Национальном университете имени Т.Г. Шевченко на филологическом факультете изучала французский, но как-то по душе он не пришелся, потому что я человек логичный и мне нравится в языках логика. О немецком говорят: как пишется, так и читается. На самом деле это обманчивое видение. Но я поняла, что он мне очень нравится. Когда-то даже были мысли уехать в Германию продолжить свое музыкальное образование, но не рискнула.

Немного начала учить немецкий язык на курсах в институте Гете. У меня была невероятная учительница, занимавшаяся со мной часами! Мы и сказки читали, и оперу слушали, это было душевное изучение. Я дошла до уровня А2 и больше к нему не возвращалась. Десять лет не говорила на немецком вообще, но когда началась большая война, приехала в Германию с какими-то знаниями. На тот момент мне казалось, что хорошо общаюсь. Сейчас, когда перечитываю письма, которые писала в официальные учреждения, мне немного смешно, потому что понимаю, что это был такой себе уровень. Но никто никогда не делал замечаний, наоборот – были в восторге, что не учила немецкий здесь, но все же разговариваю.

Я хотела пойти на курсы, но они были утром. Можно было выбрать более легкий путь – пойти на социальные выплаты и одновременно изучать язык, как многие украинцы сделали, но я активно работала. Потом поняла, что для того, чтобы продолжать на этой же должности, мне нужен немецкий язык. Я написала письмо в BAMF (Министерство миграции и беженцев. – Ред.), и мне разрешили пройти начальный курс, который должны проходить все иммигранты. Это уровень В1. Поскольку времени посещать курс у меня не было, попросила прийти только на экзамен.

– Какие основные отличия вы заметили между украинской и немецкой системами образования за эти почти три года? Что поразило больше всего?

– Меня очень поразил ребенкоцентризм, то есть ребенок – это главное. Знаете, у меня нет соответствующего опыта в Украине, поэтому не буду ничего не критиковать или сравнивать. До того, как мы сюда приехали, мой сын учился в первом классе всего четыре месяца: то карантин из-за ковида, то война. Я очень досконально выбирала школу, точнее даже учителя, потому что мне кажется, что первый учитель – это главнее, чем школа. С учительницей нам очень повезло, это очень невероятный человек, но окружение в школе повлияло на сына негативно.

Когда он попал в эту небольшую школу в Германии, где ничего выдающегося в принципе нет, через два-три месяца сказал, что хочет учиться только здесь. Я принялась анализировать, почему ему нравится, и поняла, что здесь все о детях. Представьте себе ситуацию: школьный двор, где гуляет около ста детей, подбегает ребенок, это может быть третий-четвертый класс, и просит завязать шнурок. В Украине за это я сразу получала замечания, чтобы научила ребенка делать это самостоятельно, потому что "у воспитательницы в группе 15 детей". Здесь такого нет. Тебе все завяжут, тебе надевают куртку. Это отношение к ребенку...

Если же говорить о системе образования, откровенно могу сказать, что в Украине она сильнее. Например, у нас английский язык с первого класса. Здесь он появляется с третьего. И достаточно слабый уровень преподавания. Кстати, если зайти в какое-нибудь государственное учреждение (напоминаю, что мы говорим сейчас о небольших городах), то даже молодежь не будет разговаривать с тобой на английском. Нет, не из-за принципа – она его просто не знает. Она не хочет, не знает, ей это не нужно.

Если ты поедешь в какой-то условный Мюнхен, Франкфурт, Берлин и зайдешь в кафе, закажешь что-нибудь на немецком, а тебе в ответ скажут: Sorry, I don't understand. Can you speak English? И ты будешь разговаривать на английском. Это обычная ситуация. Я сначала думала, что, может, дело в том, что у меня немецкий какой-то не такой. Но нет, там очень много людей, которые хотят работать, но они еще не знают немецкий или не учат его, и они общаются на английском. В нашем городе не такая ситуация, ты даже на работу не пойдешь без знания немецкого, ничего. Даже чтобы посуду мыть, нужно хоть немного понимать немецкий.

Поэтому в этом плане – да, в Украине сильнее нагрузка на ребенка, большие стремления, ожидания, постоянно какие-либо оценивания. Здесь с этим проще. В Германии ребенок меньше загружен. Мне кажется, потому, что здесь обучение длится 13 лет, все как-то спокойнее, у детей много времени на развлечения, игры.

Даже во время учебного процесса у каждого учителя есть своя привычка приветствия с детьми. Все садятся в круг, на подушках, на пол и рассказывают, как прошли выходные. Так начинается неделя. Затем они могут посреди урока отклониться от темы и что-нибудь обсудить. При этом учителей здесь уважают.

– А как насчет учебных программ?

– Мне кажется, в общем-то они похожи. Мой сын остался учиться и в украинской школе. Он выполняет контрольные работы, его по ним оценивают. И в принципе, программы совпадают с, например, частями речи. Здесь учили прилагательное, там учим прилагательное. Математика сильнее в украинской школе. Но при этом всем, я же говорю, здесь на выходе – счастливые дети, у которых есть время на жизнь, на детство, на погулять и развлечься.

– А где-то еще и обнимут...

– Немецкие дети более сдержанные, хотя те, с кем я работаю второй-третий год, уже и подбегают, и обнимают. Но они такие не со всеми учителями, чувствуют, с кем можно, с кем нет. Спокойно могут подойти попросить что-нибудь или сказать все, что хотят.

Знаете, как говорится? Клиент всегда прав. Так же и здесь можно сказать, что ребенок всегда прав. Если что-то не нравится или не комфортно, обязательно помогут, ведь есть социальный педагог. Я часто с ним сотрудничаю, потому что перевожу. И постоянно думаю, насколько классно быть таким человеком, что к тебе приходят дети. Они даже сами говорят, что у них есть проблема... Спокойно могут зайти к директору во время урока и попросить, чтобы сегодня перерыв был не на улице, а в школе, представьте себе. Если хорошая погода, она объясняет, что нужно всем выходить на улицу. Здесь демократия в том плане, что дети чувствуют себя нормально, а не как у нас – пугали директором.

– Давайте поговорим о самом учебном процессе. В каком возрасте дети обычно идут в школу?

– Если дошкольные учебные заведения в Германии посещать не обязательно, то последний год перед школой все дети без исключения должны идти в сад. Даже если нет свободных мест, создается группа, которая обязательно принимает воспитанников.

Считается, что это подготовительный год в школу, хотя на самом деле специальной подготовки как таковой там нет. Дети просто социализируются и общаются. Также появляются занятия в школе. То есть примерно за год в определенные дни родители приводят детей в школу, где они будут учиться.

Дети знакомятся со своим учителем, сидят на "уроках". Это не значит, что все 20 будущих школьников приходят одновременно, нет. Заранее составляется удобный график для всех – для учителей, родителей. Кроме того, с детьми общаются и практиканты: отводят их в отдельные комнаты, где не то, что тестируют, а выполняют вместе с ними разные задачи. Это рисунки, творчество, рукоделие. То есть, ничего серьезного, но детей приучают к мысли, что надо сидеть и, например, 45 минут заниматься чем-то одним.

При этом нет никаких платных секций, кружков или учителей, которые подготавливают. В Украине модно брать репетиторов в школу. Это абсурд. И когда я, например, на тренингах рассказывала о нашей дошкольной системе, множество людей удивлялись тому факту, что родители 6-7-летних детей ищут репетиторов, которые готовят к поступлению в школу. В Германии существует мнение, что у нас [в Украине] обучение серьезнее. Настолько серьезное, что малышей заставляют учиться и готовиться к школе. Я этот миф развеяла, рассказала, что нет, это не так, и нет у нас такого обязательства.

В Германии дети идут в школу в 6 или в 7 лет. Также в шестилетнем возрасте все должны пройти обязательный медицинский осмотр, который проводится не педиатром, а в специальном центре здоровья. Дети сдают анализы, их осматривают разные специалисты. Очень важно пройти психолога, который определяет, "созрел" ребенок к школе или нет. В случае отрицательного ответа специалистов малыши остаются в садике еще на год. Должнаотметить, что мало что зависит от родителей. Если есть справка, что ребенку рано еще до школы, мама и папа повлиять на это не смогут.

– Как происходит процесс зачисления в школу? Нужно сдавать какие-то экзамены?

– Все зависит от того, в какую школу поступает ребенок – начальную (Grundschule), среднюю (Mittelschule) или в гимназию (Gymnasium). В Германии интересная образовательная система. Первый этап – это начальная школа (Grundschule), которая обычно есть в большинстве городов, то есть это первые четыре класса. Зачисление происходит автоматически, потому что здесь школьное образование – это обязанность.

После окончания начальной школы есть три пути: Mittelschule (производственная специальность), Realschule (после нее можно как в высшее учебное заведение, так и на производственную специальность) и Gymnasium (гимназия).

Разница в том, что средняя школа – это выбор без выбора, а если очень сильно постараться, можно перейти в гимназию, сделать Abitur (два последних класса в гимназии. – Ред.), потому что без него не поступишь в высшее учебное заведение. Поэтому где-то из 10 лет детей готовят к тому, что если хочешь какую производственную специальность, значит, идешь в среднюю школу, потому что там не будут нагружать физикой, химией и математикой, это все будет в лайтовой версии. Но, например, если не хватает соответствующего балла, чтобы поступить в гимназию, тогда можно в Realschule. Там учат всему необходимому и есть возможность сдать какой-то минимум экзаменов, чтобы перейти в гимназию.

– Насколько вообще трудно попасть в гимназию?

– В начальной школе есть всего три предмета – математика, немецкий язык и аналог предмета "Я узнаю мир". Если средний балл позволяет идти в гимназию, то принимают. Но гимназия – очень сложная история. Я общалась с детьми, которые там учатся. Все время нужно учиться, готовить домашние задания с репетиторами, без этого никак. Там очень серьезная система обучения, не все выдерживают, потому и не все идут в высшие учебные заведения в Германии.

Это может быть рекомендация от школы, не только от учителя, но решает все балл из трех предметов, которые сдают ученики. Эта история очень непростая, многие родители хотят удовлетворить свои амбиции, чтобы ребенок был только в гимназии. Я очень часто это вижу. Это касается как украинских детей так и других иммигрантов, но проблема в том, что поступить не так и трудно по сравнению с тем, что нужно там удержаться.

Сейчас ввели 13-й класс, потому что очень часто немцы заканчивают гимназию в 19-20 лет. Это вообще всераспространенная история, ведь они повторяют классы. Например, родители или даже ребенок говорит, что не усвоил этот учебный год, и его оставляют на второй. Это совсем не позорно, ведь это путь к получению образования.

– Возможно, вы замечали: с какими проблемами чаще всего сталкиваются школьники?

– В основном я имею дело с украинскими школьниками, поэтому их самая большая проблема – это язык. У немцев выходит культивировать свой язык. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем этот опыт культивации ввели и в Украине, были какие-то интеграционные курсы для иностранцев. На самом деле очень много талантливой молодежи, детей страдают от незнания языка, и это не зависит от умственных способностей. Не бывает так, что все взяли и выучили, это так не работает. Я стараюсь всем нашим детям помогать, перевожу, объясняю, поощряю учить немецкий, придумываю методы, у меня очень много игр.

Естественно, существует и булинг. И в основном это даже не потому, из какой ты страны, потому что с этим встречаются все иностранцы. Здесь играет свою роль речь.

– А учителя принимают участие в решении этих проблем? Что вообще входит в обязанности педагогов в школе?

– Немецкая система обучения на учителя очень отличается от нашей, поэтому и немцы не хотят признавать украинские дипломы. То есть, причина не в том, что Украина не входит в состав ЕС. Первые два года они изучают теорию, последующие два года – уже непосредственно практика. И она выглядит так: год работаешь в школе как ассистент учителя. Затем сдаешь тесты, кроме того, параллельно идут теоретические экзамены. Если все хорошо, то на второй год уже можно работать учителем в этой школе, даже дают классное руководство при том, что еще нет завершенного образования. Уже после сдачи экзаменов на отлично выдают диплом. Интересно, что нельзя преподавать больше трех предметов, именно в начальной школе.

Относительно обязанностей все так же, как у нас: учитель учит, а также несет ответственность за жизнь и безопасность ребенка. Но нет таких привычных для Украины классных часов, собраний, бесед с родителями. Собрания проходят всего дважды в год, также собирается родительский актив. Обычно это состоятельные люди, работающие на ведущих предприятиях города или его окрестностей, придумывают что-то интересное для детей, праздники и т.д. Практически все финансируется этими родителями. С нас собирали два-три евро только раз на Рождество, когда мы готовили адвент-календари для детей.

Кто хочет участвовать, тоже может сказать. Этому человеку будут давать какие-то задачи, но это точно не "о шторах", и это собрание организуют не учителя.

Разрешением конфликтов в школах, проблемами буллинга занимаются социальные педагоги. С учителей эта ответственность снята.

– Какие правила действуют в Германии относительно использования мобильных телефонов? Читала исследование, согласно которому ученики школ с полным запретом гаджетов показали вдвое лучшие результаты успеваемости.

– За почти три года, наверное, видела два телефона на двести с чем детей. Это вообще не распространено, потому что для связи используют надежный старый канал – телефон школы, то есть если что-то происходит, звонят по телефону родителям.

В этом году наша школа перешла на электронную систему. То есть все уведомления поступают только в электронном виде. Ты заходишь на школьный портал под своим именем и предупреждаешь об отсутствии ребенка, к примеру: "Ребенок заболел, его не будет с такого-то по такой урок".

Это действительно очень удобно, потому что не нужно звонить или писать кому-то на e-mail. Аналогичные уведомления приходят и из школы: что сделать, что принести, когда сборы, когда идут на плавание, когда на коньках кататься. Или учитель сообщает о плохом поведении ребенка. Также все дублируется в письменной форме и выдается бумажка ученикам.

В начальной школе используют телефоны так, чтобы никто не видел. Обычно для того, чтобы позвонить кому-то из родителей. Никто не сидит в телефоне, чтобы играть. Но в средней школе, знаю от наших соотечественников, все серьезно, есть даже специальные ящики, куда их складывают.

– В начале года издание Bild опубликовало статью, согласно которой немецкие школьники разучиваются писать. Мол, дети младшего возраста все чаще пользуются гаджетами для общения и все меньше предпочитают рукописные сообщения. Это правда? Неужели действительно в Германии есть такая серьезная проблема?

– Я смотрю, как немецкие дети проводят досуг, то очень редко можно заметить планшеты, телефоны или игровые приставки. Здесь в большинстве своем такая местность, что больше частных домов, в которых есть свои участки, поэтому дети все время на улице, лазят по деревьям, бегают куда-то с палками. Когда мы жили с немцами, я в течение года наблюдала, как они все время ездили на какие-то кружки, то есть у них физически не было времени на гаджеты. А если и было, то это тоже нормировано.

В нашей школе ученики нормально учатся писать с первого класса, с этим вообще проблем нет. Может, это касается детей, которые учатся в средней школе или в гимназии.

Вторую часть интервью с Полиной Новиковой читайте на сайте в ближайшее время.

Также на OBOZ.UA интервью с учительницей об образовании в Португалии, проблемах детей из Украины и буллинге педагогов: "Почему беженцы за границей учат чужой язык, а украинцы родной – нет?"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!