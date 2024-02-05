Ученики не смогут закончить среднюю школу: в Германии учителя бьют тревогу, потому что дети разучились писать

Немецкие учителя бьют тревогу, ведь школьники разучаются писать. По их мнению, это приведет к тому, что ученики не смогут успешно заканчивать среднюю школу. По словам образовательных специалистов, дети младшего возраста все чаще пользуются гаджетами для общения и все меньше предпочитают рукописные сообщения.

Своими переживаниями педагоги поделились с изданием Bild. В частности, глава Ассоциации образования Нижней Саксонии Франц-Йозеф Майер отметил, что письмо развивает мозг у людей.

"Письмо делает тебя умнее. Или иначе говоря: если ты не пишешь, ты остаешься глупым. Оно активизирует работу мозга и тренирует моторику. Без письма от руки дети не пройдут путь от начальной школы до успешной учебы на A-levels", – уверяет Майер.

Он добавляет, что школьники не могут писать на линиях или через край, а могут начать делать это со середины страницы. По его словам, понять, что именно написано в тетради просто невозможно.

Председатель Ассоциации образования уверяет, что почерку не придается никакого значения. Он подчеркивает, что эти проблемы обострились во время пандемии коронавируса. Однако не меньшее влияние на это имеет и отсутствие оценок за почерк и каллиграфию.

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Глава ассоциации учителей Германии Штефан Гюль отмечает необходимость действовать немедленно. В частности, нужно давать больше упражнений на написание текстов в начальной школе – диктантов, произведений, публицистических рассказов и т.п. По его словам, не стоит пренебрегать цифровым обучением, однако нужно найти баланс.

Министр образования Беттина Старк-Ватцингер сказала, что по результатам многих исследований, показатели детей по базовым навыкам становятся все хуже. В то время как чтение, письмо и арифметика имеют решающее значение для дальнейшего успеха в получении образования, уверяет чиновнца.

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