Каждый год у студентов снижается уровень IQ: неожиданные результаты исследования

У студентов снизился уровень IQ до 102 баллов и теперь он стал на таком же уровне, что и у всего населения. Ученые отметили, что интеллектуальный уровень уменьшается примерно на 0,2 балла в год.

Об этом стало известно по результатам опубликованного канадскими учеными исследования. По словам специалистов, IQ слушателей снизился по сравнению с тем, который был 80 лет назад.

Согласно предварительным исследованиям средний IQ студентов высших учебных заведений составлял от 115 до 130 баллов, в то время как у населения – 100. Такие данные были собраны в то время, когда возможность учиться в университете была привилегией. Однако, по словам экспертов, в настоящее время следствием повышения уровня образования явилось снижение уровня IQ.

Как уверяют ученые, сейчас преподаватели должны осознать, что студентов больше нельзя назвать одаренными, поэтому следует менять учебные программы и стандарты.

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Это также может повлиять и на критерии работодателей. В частности, специалисты утверждают, что не все претенденты с высшим образованием обладают лучшими способностями по сравнению с теми, кто его не имеет.

Ученые обратили внимание и на то, что обучение в вузе больше не дает студентам возможности находиться в "элитной группе".

Напомним, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что студенты украинских вузов намного сильнее, чем студенты Кембриджа. Он отметил, что постоянно поддерживает связь со слушателями лекций, которые находятся за границей и почти все из них уверяют о преимуществах обучения в наших учебных заведениях. Чиновник также отметил, что бакалаврский уровень в Украине по сравнению с программами Европейского Союза более качественный.

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