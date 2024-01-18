Студенты украинских вузов часто намного сильнее, чем студенты Кембриджа, – Винницкий

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заверил, что студенты украинских вузов намного сильнее студентов Кембриджа. По его словам, страхи по поводу того, что способная молодежь не вернется домой, безосновательны.

Об этом чиновник рассказал в интервью The Ukrainians. Он отметил, что украинское высшее образование, если говорить о топовых заведениях, качественнее в передаче знаний, чем образование в лучших университетах Запада.

"За последние 20 лет я преподавал студентам примерно десяти заведений высшего образования в Украине, и еще никогда не видел, чтобы студенты украинских вузов были слабее студентов Кембриджа. Часто они гораздо сильнее. Я постоянно поддерживаю контакты с нашими студентами за рубежом, которые здесь учатся в лучших украинских университетах, и почти все говорят: есть определенные преимущества западного образования, но мы видим себя в Украине и украинских университетах", – сказал Винницкий.

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Несмотря на то, что в Украине существуют проблемы с обучением в магистратуре и аспирантуре, чиновник заверил, что бакалаврский уровень в Украине, по сравнению с программами Европейского Союза, более качественный.

Заместитель министра образования подчеркнул, что в 2023 году во время вступительной кампании Национальный мультипредметный тест писали более 260 тысяч абитуриентов, 20 тысяч из которых – из-за рубежа. По его словам, если школьники решили участвовать в тестировании, причины кроме поступления в украинский вуз для этого больше нет. То есть у учеников была возможность поступить в университеты Запада, предоставлявшие разные льготные условия, однако они решили выбрать украинские.

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