Ученики школ с полным запретом гаджетов показали вдвое лучшие результаты успеваемости: неожиданные результаты исследования

Ученики школ, в которых полностью запрещают гаджеты, имеют в два раза больше шансов получить оценку "отлично". Об этом стало известно с результатов исследования, проведенного британским аналитическим центром.

В частности, согласно полученным данным, удалось установить, что в тех заведениях образования, где детям запрещалось пользоваться телефоном в течение всего учебного дня, имели на 1-2 балла выше в аттестатах об общем среднем образовании. Школьников сравнивали с учениками, которые обучались в школах с менее строгой политикой. Результаты исследования обнародовал The Telegraph.

Психолог и профессор Джонатан Гайдт отметил, что смартфоны должны быть заперты в начале каждого учебного дня в телефонных шкафах или сумках, а ученики должны доставать их лишь после уроков.

"Мы можем уделять ученикам 6-7 часов в течение каждого учебного дня, чтобы они могли присутствовать на уроках, учиться, общаться и развиваться. Большинство средних школ говорят, что у них существует определенный запрет на использование мобильных телефонов, но, как показывает отчет, только 13% школ в Англии и Уэльсе фактически отделяют учеников от телефонов на время обучения", – отметил Гайдт.

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Специалисты направили запросы в 800 начальных и средних школ по всей Великобритании. Почти во всех начальных классах действовал полный запрет на использование гаджетов, а в средней школе только 11% соблюдали это правило. Некоторые из учебных заведений отмечали, что они позволяют пользоваться телефонами на перерывах или во время обеда.

Аналитический центр призвал учителей ввести действенные запреты на смартфоны. Они говорят, что это должно предусматривать сдачу или хранение телефонов в шкафчиках или специальных карманах.

По словам главы культурного комитета Палаты общин Кэролайн Дайнедж, мобильные телефоны мешают образованию и ухудшают его результаты.

Также специалисты заверили, что ученикам нужна лучшая регулировка онлайн-платформ и поддержка психического здоровья, которое обостряется из-за использования смартфонов.

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