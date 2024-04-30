Макрон призвал Европу запретить соцсети для детей до 15 лет и сравнил их с джунглями

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу запретить социальные сети школьникам до 15 лет и сравнил их с джунглями. Он отметил, что родители сейчас на несколько часов в день открывают детям дверь в мир, в котором есть киберпреследование, порнографический контент и отсутствие модерации на цифровых платформах.

Макрон подчеркнул, что во Франции школьники до 15 лет не могут без согласия родителя создавать учетные записи. А в случае невыполнения такой обязанности на социальные платформы будут наложены штрафы в размере до 1% ее мировых доходов, передает Еuronews.

"Кто-то отправляет своего ребенка в джунгли в 5, 10 или 12 лет? Сегодня на несколько часов в день мы открываем дверь в джунгли", – сказал президент Франции.

Он пояснил, что согласно нормативным актам Европейского Союза относительно данных, сейчас подростки должны достичь 16 лет, чтобы самостоятельно давать согласие на обработку персональных данных. Однако некоторые страны-участники снижают этот возраст до 13 лет.

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Президент и основатель Французской обсерватории родительства и цифрового образования Томас Ромер отметил, что примерно 19% детей в возрасте от 7 до 10 лет пользуются ТікТок, поэтому изменить эту тенденцию может быть сложно. Он заметил, что верит больше в регулирование и образование, а не в ограничение.

В стране же не решили, как именно должна проходить верификация личности при предоставлении доступа к определенным веб-сайтам и платформам, в частности порнографического направления. Кроме того, Ромер говорит, что не решен и вопрос относительно детей, уже имеющих профиль в соцсетях.

"Эта техническая проблема не решена. Также возникает вопрос, что мы должны делать, когда речь идет о детях и подростках, уже имеющих профиль в социальных сетях. Даже если мы найдем техническое решение. Вы должны помнить, что вы не можете принуждать пользователей. Если решение будет преимущественно отвергнуто пользователями, существует риск того, что они отвернутся от навязывающих его платформ и перейдут к другим", – сказал основатель обсерватории.

Он считает, что из-за того, что во Франции решение проблемы зашло в тупик, маловероятно, что ограничения цифрового возраста в ближайшее время будут введены в европейском масштабе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах Англии согласно согласованному министрам плану полностью запретят мобильные телефоны.

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